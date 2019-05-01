Новый закон об охране памятников старины снизит бюрократию

С 1 мая в силу вступает закон об охране памятников старины, принятый Рийгикогу в феврале этого года. Новый закон уравновешивает права и обязанности государства и владельцев памятников старины и впервые предусмотривает систему компенсация для владельцев памятников старины, пишет BNS.
В новом законе впервые дается описание принципов охраны памятников старины, и он регулирует процесс признания объекта в качестве культурного наследия, зоны охраны памятников старины и места археологических раскопок, а также организации охраны и сохранения.
В то же время закон предоставляет большую гибкость в принятии решений в отношении памятников и работы с ними. Составление особых условий по сохранению наследия до сих пор осуществлявшееся за счет владельца памятника, согласно закону, возложено на Департамент охраны памятников старины, и владельцу не придется за него платить.
Департамент будет заниматься развитием музейной сферы - в рамках этой деятельности будут проводиться консультации и обучение для музеев - а также развитием музейной информационной системы MuIS.
В ведении департамента будет находиться также национальная коллекционная политика, а в будущем - и создание единого хранилища культурного наследия Эстонии. Это обеспечит согласованное развитие сферы культурных ценностей, а также более гибкое и эффективное использование ресурсов на местах.