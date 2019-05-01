Новый закон об охране памятников старины снизит бюрократию

В новом законе впервые дается описание принципов охраны памятников старины, и он регулирует процесс признания объекта в качестве культурного наследия, зоны охраны памятников старины и места археологических раскопок, а также организации охраны и сохранения.

В то же время закон предоставляет большую гибкость в принятии решений в отношении памятников и работы с ними. Составление особых условий по сохранению наследия до сих пор осуществлявшееся за счет владельца памятника, согласно закону, возложено на Департамент охраны памятников старины, и владельцу не придется за него платить.

Департамент будет заниматься развитием музейной сферы - в рамках этой деятельности будут проводиться консультации и обучение для музеев - а также развитием музейной информационной системы MuIS.