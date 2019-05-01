С сегодняшнего дня электронные услуги Налогово-таможенного департамента будут временно недоступны

Услуги департамента будут вновь доступны не позднее вечера 8 мая, пишет. В эти дни будет приостановлена работа услуг Х-tee, связанная с базами данных в электронной среде e-maksuamet/e-toll и департамента, также в это время нельзя будет делать иные запросы в инфосистемы департамента.