Пт, 3.05.2019
Духовный уровень Керсти не выше, чем у русской доярки, но ее нужно уважать как главу Эстонии. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • С сегодняшнего дня электронные услуги Налогово-таможенного департамента будут временно недоступны

С сегодняшнего дня электронные услуги Налогово-таможенного департамента будут временно недоступны

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

С пятницы, 3 мая, начнутся работы по усовершенствованию инфосистемы Налогово-таможенного департамента, из-за чего на сайте ведомства могут возникнуть сбои.

Услуги департамента будут вновь доступны не позднее вечера 8 мая, пишет. В эти дни будет приостановлена работа услуг Х-tee, связанная с базами данных в электронной среде e-maksuamet/e-toll и департамента, также в это время нельзя будет делать иные запросы в инфосистемы департамента.

Кроме того, не будет возможности совершать прочие запросы в информационные системы Налогово-таможенного департамента (MTA).

С инструкциями и рекомендациями о том, что необходимо делать в это время приостановки, можно ознакомиться на домашней странице Налогово-таможенного департамента.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ