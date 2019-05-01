Ср, 1.05.2019
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  • В конце недели электронные услуги Налогово-таможенного департамента будут недоступны

В конце недели электронные услуги Налогово-таможенного департамента будут недоступны

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@; TALLINN, EESTI, 25MAR11. Arvut; arvuti klahvid; klahv; elektronpost; mail; küber; e-riik; tiigrihüpe; veebiteenus. th/Foto TOOMAS HUIK/POSTIMEES

ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

С пятницы, 3 мая, начнутся работы по усовершенствованию инфосистемы Налогово-таможенного департамента, из-за чего на сайте ведомства могут возникнуть сбои.

Услуги департамента будут вновь доступны не позднее вечера 8 мая, пишет rus.err.ee. В эти дни будет приостановлена работа услуг Х-tee, связанная с базами данных в электронной среде e-maksuamet/e-toll и департамента, также в это время нельзя будет делать иные запросы в инфосистемы департамента.

Кроме того, не будет возможности совершать прочие запросы в информационные системы Налогово-таможенного департамента (MTA).

Необходимо обратить внимание, что в связи с приостановкой также нельзя будет делать запросы в инфосистемы департамента.

С инструкциями и рекомендациями о том, что необходимо делать в это время приостановки, можно ознакомиться на домашней странице Налогово-таможенного департамента.

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