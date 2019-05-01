В конце недели электронные услуги Налогово-таможенного департамента будут недоступны

Услуги департамента будут вновь доступны не позднее вечера 8 мая, пишет rus.err.ee. В эти дни будет приостановлена работа услуг Х-tee, связанная с базами данных в электронной среде e-maksuamet/e-toll и департамента, также в это время нельзя будет делать иные запросы в инфосистемы департамента.

Кроме того, не будет возможности совершать прочие запросы в информационные системы Налогово-таможенного департамента (MTA).

Необходимо обратить внимание, что в связи с приостановкой также нельзя будет делать запросы в инфосистемы департамента.