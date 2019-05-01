Ср, 1.05.2019
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Ратас: 15 лет в ЕС стали лучшими для нашей страны

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Юри Ратас.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

В своей речи по случаю 15-летия с момента вступления Эстонии в ЕС премьер-министр Юри Ратас отметил, что это были лучшие годы. Однако быть европейцем означает также необходимость и обязанность делиться опытом и вносить свой вклад в дело общего развития, пишет RusERR.

"Никогда раньше за всю историю голос Эстонии не звучал в мире так громко, как теперь, когда мы стали членами Европейского союза и еврозоны. Сегодня мы принимаем как само собой разумеющееся вещи, о которых еще пару десятилетий назад не могли и мечтать", – сказал Ратас в видеообращении.

1 мая 2004 года к Евросоюзу присоединились Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Мальта и Кипр.

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