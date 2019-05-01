Ратас: 15 лет в ЕС стали лучшими для нашей страны

"Никогда раньше за всю историю голос Эстонии не звучал в мире так громко, как теперь, когда мы стали членами Европейского союза и еврозоны. Сегодня мы принимаем как само собой разумеющееся вещи, о которых еще пару десятилетий назад не могли и мечтать", – сказал Ратас в видеообращении.