Клиенты Bolt смогут заказывать машины премиум-класса

Начиная с конца апреля категории Comfort и Tesla в приложении Bolt (бывший Taxify) заменила одна новой категория – Premium.
Теперь появится четкое разграничение между обычной категорией Bolt и новой категорией Premium.
"Иногда поездка должна быть особенной. Например, когда вы отправляетесь в аэропорт за бизнес-партнером или за дорогим сердцу человеком для поездки на праздничный ужин. В комфорт-категорию войдут только топовые автомобили. Заказывая Premium класс, вы можете быть уверенными, что получите поездку премиум-класса", - говорит исполнительный директор Bolt в Эстонии Алексей Колесников.
Например, в категории Premium будут доступны автомобили Audi A8, BMW X5, Mercedes Benz S-класса, Tesla X и Volvo S90. Все автомобили оснащены кожаным салоном и, по крайней мере, четырьмя пассажирскими местами. Цена начала поездки – 3 евро, стоимость километра 60 центов и минуты ожидания – 30 центов. Минимальная стоимость поездки в категории Premium – 4 евро.