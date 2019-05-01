Ср, 1.05.2019
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Клиенты Bolt смогут заказывать машины премиум-класса

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Audi A8. Иллюстративное фото.

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Начиная с конца апреля категории Comfort и Tesla в приложении Bolt (бывший Taxify) заменила одна новой категория – Premium.

Теперь появится четкое разграничение между обычной категорией Bolt и новой категорией Premium.

"Иногда поездка должна быть особенной. Например, когда вы отправляетесь в аэропорт за бизнес-партнером или за дорогим сердцу человеком для поездки на праздничный ужин. В комфорт-категорию войдут только топовые автомобили. Заказывая Premium класс, вы можете быть уверенными, что получите поездку премиум-класса", - говорит исполнительный директор  Bolt в Эстонии Алексей Колесников.

Например, в категории Premium будут доступны автомобили Audi A8, BMW X5, Mercedes Benz S-класса, Tesla X и Volvo S90. Все автомобили оснащены кожаным салоном и, по крайней мере, четырьмя пассажирскими местами. Цена начала поездки – 3 евро, стоимость километра 60 центов и минуты ожидания – 30 центов. Минимальная стоимость поездки в категории Premium  – 4 евро.

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