Клиенты Bolt смогут заказывать машины премиум-класса

"Иногда поездка должна быть особенной. Например, когда вы отправляетесь в аэропорт за бизнес-партнером или за дорогим сердцу человеком для поездки на праздничный ужин. В комфорт-категорию войдут только топовые автомобили. Заказывая Premium класс, вы можете быть уверенными, что получите поездку премиум-класса", - говорит исполнительный директор Bolt в Эстонии Алексей Колесников.