Март Хельме: охота на ведьм – новый ориентир в эстонской политике

«Для уничтожения политика не стесняются втягивать в грязную игру всю семью, жену и несовершеннолетних детей.

Я считаю абсолютно неприемлемым, что жизнь человека в Эстонии стали уничтожать без следствия и решения суда, опираясь на анонимные комментарии.

Я считаю неприемлемым, что во им политики начали топтать Презумпцию невиновности как главный принцип правового государства. Против Презумпции невиновности в понедельник в Рийгикогу выступила президент Керсти Кальюлайд.

Я вижу, что как министр внутренних дел, должен восстанавливать в Эстонии конституционный порядок, согласно которому, никого нельзя назвать виновным в преступлении до того, как вступит соответствующее решение суда.

Я поддерживаю решение Марти Куузика уйти с поста министра и сосредоточиться на защите себя и своей семьи. Желаю органам правопорядка удачи в выяснении истины.