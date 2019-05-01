Март Хельме: охота на ведьм – новый ориентир в эстонской политике

«Начатая в отношении Марти Куузика охота на ведьм – новый ориентир в эстонской политической борьбе», - считает глава партии EKRE Март Хельме. Мы приводим его заявление в полном объеме:
«Для уничтожения политика не стесняются втягивать в грязную игру всю семью, жену и несовершеннолетних детей.
Я считаю абсолютно неприемлемым, что жизнь человека в Эстонии стали уничтожать без следствия и решения суда, опираясь на анонимные комментарии.
Я считаю неприемлемым, что во им политики начали топтать Презумпцию невиновности как главный принцип правового государства. Против Презумпции невиновности в понедельник в Рийгикогу выступила президент Керсти Кальюлайд.
Я вижу, что как министр внутренних дел, должен восстанавливать в Эстонии конституционный порядок, согласно которому, никого нельзя назвать виновным в преступлении до того, как вступит соответствующее решение суда.
Я поддерживаю решение Марти Куузика уйти с поста министра и сосредоточиться на защите себя и своей семьи. Желаю органам правопорядка удачи в выяснении истины.
В ближайшее время мы с премьер-министром Юри Ратасом представим нового кандидата на должность министра ИТ и внешней торговли».