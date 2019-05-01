У Apple упала выручка и продажи iPhone

Доход компании за квартал составил 58 млрд долларов США, что на 5% ниже по сравнению с годом ранее, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 2,46 доллара, что на 10% меньше, пишет ferra.ru.

Компания перестала разглашать точные цифры по штучным продажам своих устройств, но не в денежном выражении. Выручка от продаж iPhone составила 31 млрд долларов, что на 17% ниже по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, пару рекордов Apple все же поставила. Она получила рекордную выручку от сервисов — $11,45 млрд. Также глава Apple Тим Кук заявил о самом значимом росте продаж iPad за последние шесть лет.