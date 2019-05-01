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Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

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5851207 17.04.2019 Russian President Vladimir Putin addresses graduates of the presidential program for training management personnel in Moscow, Russia. Evgeny Biyatov / Sputnik

ФОТО: Evgeny Biyatov / Sputnik

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке предоставлено украинским гражданам и лицам без гражданства, которые имеют разрешение на постоянное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

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