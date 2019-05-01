Четверг будет холодным и дождливым

Сформировавшийся в районе Балтийского моря частный циклон движется через Эстонию на северо-восток, сообщает Метеослужба. Погода остаётся во власти этого циклонического вихря и станет заметно дождливее. Тёплая воздушная масса замещается более холодной и в дополнение к освежающим дождям придёт также и мокрый снег. Ветер начнёт усиливаться и показания термометров не спешат позти вверх.