Среда будет холодной и дождливой

Сформировавшийся в районе Балтийского моря частный циклон движется через Эстонию на северо-восток, сообщает Метеослужба. Погода остаётся во власти этого циклонического вихря и станет заметно дождливее. Тёплая воздушная масса замещается более холодной и в дополнение к освежающим дождям придёт также и мокрый снег. Ветер начнёт усиливаться и показания термометров не спешат позти вверх.
В среду днём преимущественно облачно. Пройдёт дождь, вечером возможен также и мокрый снег. Ветер переменного направления 1-7 м/с, во второй половине дня усилится южный, юго-западный ветер, по западу Эстонии западный, северо-западный 6-11, порывами 15, вечером в районе Рижского залива до 20 м/с. Температура воздуха 3..9, по юго-востоку Эстонии до 11°С, во второй половине дня понизится.