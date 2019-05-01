Полиция просит помощи в поисках 64-летнего Владимира, который вчера около полудня покинул расположенный в поселке Козе дом призрения и не вернулся.
Примеры Владимира: рост около 185-190 см, худощавого телосложения. В день исчезновения он был одет в пеструю кофту и спортивные штаны черного цвета. У Владимира нет при себе мобильного телефона и он может плохо ориентироваться в пространстве.
Вчера Владимира заметили на шоссе Таллинн — Тарту, а также в Ласнамяэ. Полицейские прочесали поселок Козе, а также наведались в расположенную в Ласнамяэ квартиру, где ранее проживали близкие мужчины, но поиски не увенчались успехом.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождения изображенного на фото человека, звонить по номеру 112.