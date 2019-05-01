Профсоюзы в Нарве отметили первое мая

Нарвский энергопрофсоюз старается возродить традиционное празднование первого мая. После долгого перерыва в прошлом году праздник организовали на Ратушной площади Нарвы, но погода тогда подвела, и большого праздника не получилось. На этот раз профсоюзы организовали праздник в более привычном месте - перед концертным домом Geneva, бывшим ДК “Энергетик”, который когда-то и был построен для работников электростанций.
На площади перед концертным домом собрались, вероятно, около двухсот человек. Для них выступил детский вокальный ансамбль Magic Land, нарвские певцы Рафаэль и Валерий Краснов.
Главный организатор праздника, председатель правления Нарвского энергопрофсоюза Андрей Зайцев рассказал, что в подготовке участвовали и другие профсоюзы региона:
“Здесь практически все профсоюзы, которые представлены в Ида-Вирумаа - и химики, и шахтеры, и образование, и медицина, и железнодорожники”.
Владимир Алексеев, руководивший Нарвским энергопрофсоюзом, замечает, что подобные праздники проводили и раньше.
“Не каждый год, но проводили. Народ сегодня очень тяжело вытащить на любые мероприятия. Я не знаю, как это объяснить, - сказал Владимир Алексеев. - Не хочу никого обидеть, но какая-то леность у народа, кто-то должен всё сделать. Смотрите - в Европе трудящиеся сами для себя добиваются всего. А здесь ждут, что кто-то для них всё сделает”.