Профсоюзы в Нарве отметили первое мая

“Здесь практически все профсоюзы, которые представлены в Ида-Вирумаа - и химики, и шахтеры, и образование, и медицина, и железнодорожники”.

“Не каждый год, но проводили. Народ сегодня очень тяжело вытащить на любые мероприятия. Я не знаю, как это объяснить, - сказал Владимир Алексеев. - Не хочу никого обидеть, но какая-то леность у народа, кто-то должен всё сделать. Смотрите - в Европе трудящиеся сами для себя добиваются всего. А здесь ждут, что кто-то для них всё сделает”.