Пагубная привычка привела к смерти человека

В Центр тревоги сообщение о пожаре в волости Канепи в деревне Йыкси поступило около двенадцати часов ночи. На место отправились как спасатели, так и скорая помощь.

Выяснилось, что в результате пожара погиб пожилой мужчина. На месте был и его внук, который побеспокоился о дымовом датчике для дедушки. Именно датчик и оповестил внука о пожаре. К сожалению, когда внук отреагировал на сигналы датчика, дедушка уже был в таком состоянии, которое не позволило спасти его жизнь.

По словам дежурного пресс-секретаря Спасательного департамента, внук сказал спасателям, что его дедушка был курильщиком, который мог закурить и в кровати. Эта привычка, видимо, и стала роковой для пожилого человека.

Пожар повредил комнату, в которой был найден погибший: сгорели кровать и занавески.