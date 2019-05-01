Ср, 1.05.2019
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Пагубная привычка привела к смерти человека

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Скорая помощь и спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Lilli Tölp

Вчера поздно вечером в Пыльвамаа в результате пожара погиб пожилой мужчина, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

В Центр тревоги сообщение о пожаре в волости Канепи в деревне Йыкси поступило около двенадцати часов ночи. На место отправились как спасатели, так и скорая помощь.

Выяснилось, что в результате пожара погиб пожилой мужчина. На месте был и его внук, который побеспокоился о дымовом датчике для дедушки. Именно датчик и оповестил внука о пожаре. К сожалению, когда внук отреагировал на сигналы датчика, дедушка уже был в таком состоянии, которое не позволило спасти его жизнь.

По словам дежурного пресс-секретаря Спасательного департамента, внук сказал спасателям, что его дедушка был курильщиком, который мог закурить и в кровати. Эта привычка, видимо, и стала роковой для пожилого человека.

Пожар повредил комнату, в которой был найден погибший: сгорели кровать и занавески.

Для выяснения обстоятельств случившегося полиция начала расследование.

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