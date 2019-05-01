Ср, 1.05.2019
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  • Фото: огонь разом уничтожил здание и три припаркованных автомобиля

Фото: огонь разом уничтожил здание и три припаркованных автомобиля

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Сегодня утром недалеко от Пярну в волости Хяэдемеэсте в деревне Рейу на бульваре Калеви загорелась надворная постройка и огонь уничтожил три автомобиля. Люди не пострадали, сообщает Pärnu Postimees.

О пожаре на бульваре Калеви сообщили около семи утра. Спасатели еще издали увидели большой столб дыма, поэтому был изменен уровень реагирования и тушением огня занимались шесть автомобилей спасателей.

Когда спасатели прибыли на место, надворная постройка площадью около 40 квадратных метров полыхала открытым огнем. Также горели припаркованные возле постройки грузовик, экскаватор-погрузчик, легковой автомобиль и прицеп, в котором были шины.

Спасателям удалось спасти от возгорания находящийся в десятке метров от пожара жилой дом.

Работы по тушению были завершены в 8.25.

Пожар тушили спасатели из Пярну, Хяэдемеэсте и спасатели-добровольцы из Синди.

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