Фото: огонь разом уничтожил здание и три припаркованных автомобиля

Сегодня утром недалеко от Пярну в волости Хяэдемеэсте в деревне Рейу на бульваре Калеви загорелась надворная постройка и огонь уничтожил три автомобиля. Люди не пострадали, сообщает Pärnu Postimees.
О пожаре на бульваре Калеви сообщили около семи утра. Спасатели еще издали увидели большой столб дыма, поэтому был изменен уровень реагирования и тушением огня занимались шесть автомобилей спасателей.
Когда спасатели прибыли на место, надворная постройка площадью около 40 квадратных метров полыхала открытым огнем. Также горели припаркованные возле постройки грузовик, экскаватор-погрузчик, легковой автомобиль и прицеп, в котором были шины.
Спасателям удалось спасти от возгорания находящийся в десятке метров от пожара жилой дом.
Работы по тушению были завершены в 8.25.
Пожар тушили спасатели из Пярну, Хяэдемеэсте и спасатели-добровольцы из Синди.