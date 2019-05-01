Президент Шри-Ланки призвал ИГ оставить его страну в покое

По словам Сирисены, власти Шри-Ланки знают о небольшой группе граждан страны, которые на протяжении последних десяти лет выезжали за границу для обучения в ИГ. Он также сообщил, что, по данным расследования, взрывные устройства, от которых в пасхальное воскресенье погибли более 250 человек, в том числе 40 иностранцев, были изготовлены в Шри-Ланке.