Президент Шри-Ланки призвал ИГ оставить его страну в покое

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена не исключил, что кровопролитные теракты в его стране, совершенные на Пасху по западному календарю, планировались за границей и призвал джихадистскую группировку "Исламское государство" (ИГ) оставить его страну в покое.
В интервью британскому телеканалу Sky News в среду, 1 мая, глава государства выразил мнение, что ИГ могли перейти на новую стратегию - нападения на небольшие страны.
По словам Сирисены, власти Шри-Ланки знают о небольшой группе граждан страны, которые на протяжении последних десяти лет выезжали за границу для обучения в ИГ. Он также сообщил, что, по данным расследования, взрывные устройства, от которых в пасхальное воскресенье погибли более 250 человек, в том числе 40 иностранцев, были изготовлены в Шри-Ланке.
Власти Шри-Ланки отменили первомайские митинги и шествия
Источник в правительстве Шри-Ланки сообщил в интервью агентству Reuters, что силовые структуры остаются в состоянии повышенной готовности, поскольку джихадисты могут совершить новые теракты перед священным для мусульман месяцем Рамадан, начинающимся в ближайший понедельник, пишет DW.com.
Крупные политические партии Шри-Ланки по соображениям безопасности отменили традиционные первомайские митинги.
29 апреля медиасеть ИГ опубликовала видеопослание, в котором бородатый мужчина, похожий на лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади, заявляет, что нападения в Шри-Ланке стали ответом ИГ на потерю последнего бастиона в Сирии - города Багхуз.