Ханно Певкур: министр внутренних дел хочет устроить государственный переворот?

Ханно Певкур отреагировал на утреннее выступление Марта Хельме, в котором Хельме в качестве министра внутренних дел заявил, что он должен восстановить конституционный строй Эстонии, где человек не может быть признан виновным в совершении уголовного преступления до того, как вступит в силу обвинительный приговор.

«Конечно, признать кого-то виновным в уголовном порядке может только суд, но предпосылкой для этого является независимое и объективное расследование и судебное разбирательство», - отвечает на заявление министра внутренних дел Певкур. Он надеется, что Хельме не будет вмешиваться в расследование дела уже бывшего министра Куузика и позволит следственной группе сделать свою работу. «В противном случае мы окажемся в ситуации, когда один министр своими действиями сам становится угрозой для конституционного строя», - написал в соцсетях Ханно Певкур.