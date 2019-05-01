Ханно Певкур: министр внутренних дел хочет устроить государственный переворот?

Член правления Партии реформ Ханно Певкур надеется, что Март Хельме не будет вмешиваться в начатое против Марти Куузика уголовное производство, передает Postimees.
Ханно Певкур отреагировал на утреннее выступление Марта Хельме, в котором Хельме в качестве министра внутренних дел заявил, что он должен восстановить конституционный строй Эстонии, где человек не может быть признан виновным в совершении уголовного преступления до того, как вступит в силу обвинительный приговор.
«Министр внутренних дел хочет устроить государственный переворот?» - спрашивает реформист Ханно Певкур и отмечает, что эстонский конституционный строй гарантирован и государство функционирует.
«Конечно, признать кого-то виновным в уголовном порядке может только суд, но предпосылкой для этого является независимое и объективное расследование и судебное разбирательство», - отвечает на заявление министра внутренних дел Певкур. Он надеется, что Хельме не будет вмешиваться в расследование дела уже бывшего министра Куузика и позволит следственной группе сделать свою работу. «В противном случае мы окажемся в ситуации, когда один министр своими действиями сам становится угрозой для конституционного строя», - написал в соцсетях Ханно Певкур.