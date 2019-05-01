Ср, 1.05.2019
Если господин Хельме хочет приехать подоить, добро пожаловать. Пусть приезжает вместе с сынком, который в математике все равно не понимает. Коровы ждут. Меэлис Венно
  • Rus.Postimees.ee
  • Авто/Техника
  • «Красная секунда»: насколько серьезную опасность представляют для окружающих профессиональные водители?

«Красная секунда»: насколько серьезную опасность представляют для окружающих профессиональные водители?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений.

Рассматриваемые в передаче «Красная секунда» реальные трагические происшествия в очередной раз показывают, что череду событий, которые приводят к потери жизни или здоровья, можно оборвать. Ведущий Мадис Киммель на собственном опыте познает, почему и как происходят опасные ситуации.

В очередном выпуске, который можно будет посмотреть на портале Rus.Postimees в эту среду, ведущий изучит всю подноготную мира профессиональных водителей. Чем они живут? С какими проблемами сталкиваются?

Смотрите новый выпуск "Красной секунды" в среду в 20.30 на портале Rus.Postimees.ee и узнайте ответы на эти и многие другие вопросы!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ