Игорь Грязин о президенте в джемпере: духовный уровень Керсти не выше, чем у русской доярки

Комментарии Грязина в адрес президента. ФОТО: Facebook

Политик, который и раньше сталкивался с Кальюлайд, прокомментировал пост Таави Рыйваса в Фейсбуке, назвав президента, помимо прочего, «деревенщиной».

«Стоп! Перед пришедшим в толстовке президентом невозможно вести себя как премьер-министр так, чтобы это не было комичным, - написал Грязин под постом, в котром Рыйвас критиковал Ратаса.

«Перед президентом в толстовке член Рийгикогу – клоун. Премьер-министр тем более. Леннарт Мери не ходил в «Адидас»», - пишет политик.

Он добавил: «Не обязательно уважать членов парламента, армию, полицию, но нужно уважать государство. Государство не является подчиненным Керсти, а члены парламента – не собственность государства. Государство больше, чем они все. Не за отдельных людей, а за страну шли на Освободительную войну и в ряды лесных братьев. Во имя страны шли на смерть и проливали кровь. Керсти своей фуфайкой подтвердила, что для нее не существует страны. Есть 101 человек, которого она не выносит и презирает».