Фото: посетители Балтийского вокзала вернулись в советское время

Специально для выставки в павильоне ожидания Балтийского вокзала будет построена трехкомнатная квартира советского времени в полном размере. На выставке также представлены автомат с газированной водой, который когда-то можно было встретить на городских улицах.

По словам организатора выставки «Путешествие во времени. Жизнь в Советской Эстонии» Танеля Соосаара, выставка бросает взгляд на период, о котором сейчас уже можно вспоминать с легкой улыбкой. «Представляете, было время, когда из старого детского велосипеда и бензопилы сооружали газонокосилку, а из обертки пакетов из-под молока сшивали коврики для ванной комнаты. Историй о советском времени, которые из 2019 года выглядят абсурдными и смешными, бесконечно много. На нашей выставке, путешествуя во времени, можно все это вспомнить», - отметил Соосаар.