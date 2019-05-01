Ср, 1.05.2019
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  • Фото: посетители Балтийского вокзала вернулись в советское время

Фото: посетители Балтийского вокзала вернулись в советское время

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В павильоне ожидания Балтийского вокзала открылась выставка «Путешествие во времени. Жизнь в Советской Эстонии», которая отправляет посетителей назад в советское время.

Специально для выставки в павильоне ожидания Балтийского вокзала будет построена трехкомнатная квартира советского времени в полном размере. На выставке также представлены автомат с газированной водой, который когда-то можно было встретить на городских улицах.

Золотые восьмидесятые годы отечественного изобразительного искусства демонстрирует экспозиция «Авторский плакат Eesti film 1970-1980-х годов», на которой показано около 20 киноафиш, выделявшихся как оригинальным графическим дизайном, так и элементами экспериментального фотоискусства.

По словам организатора выставки «Путешествие во времени. Жизнь в Советской Эстонии» Танеля Соосаара, выставка бросает взгляд на период, о котором сейчас уже можно вспоминать с легкой улыбкой. «Представляете, было время, когда из старого детского велосипеда и бензопилы сооружали газонокосилку, а из обертки пакетов из-под молока сшивали коврики для ванной комнаты. Историй о советском времени, которые из 2019 года выглядят абсурдными и смешными, бесконечно много. На нашей выставке, путешествуя во времени, можно все это вспомнить», - отметил Соосаар.

Выставка работает ежедневно с 11 до 19 часов все лето, до 31 августа 2019 года. 

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