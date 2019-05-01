Картина дня: заявление Грязина, оставшийся без солидной компенсации экс-министр и охота на ведьм

Ханно Певкур: министр внутренних дел хочет устроить государственный переворот?

Член правления Партии реформ Ханно Певкур надеется, что Март Хельме не будет вмешиваться в начатое против Марти Куузика уголовное производство. Читайте далее...

Пагубная привычка привела к смерти человека

В Центр тревоги сообщение о пожаре в волости Канепи в деревне Йыкси поступило около двенадцати часов ночи. На место отправились как спасатели, так и скорая помощь. Читайте далее...

Март Хельме: охота на ведьм – новый ориентир в эстонской политике

«Начатая в отношении Марти Куузика охота на ведьм – новый ориентир в эстонской политической борьбе», - считает глава партии EKRE Март Хельме.

Распни его! Отставка Куузика – опасный прецедент

Меня трудно заподозрить в симпатии к EKRE и нынешней коалиции, в то же время, я очень хорошо отношусь к президенту Кальюлайд и ее смелости выражать свою гражданскую позицию. Но сегодня я буду адвокатом дьявола, пишет в своем мнении журналист Postimees Елена Соколовская.

Куузик может получить компенсацию в размере 31 000 евро

Покинувший пост министра внешней торговли и ИТ в связи с подозрением в применении насилия к членам семьи Марти Куузик, несмотря на то, что являлся министром всего один день, теоретически мог бы получить компенсацию в размере более 31 000 евро. Читайте далее...

Уволившаяся со скандалом канцлер получила 14 000 евро в качестве премии

Покинувшая должность канцлера Министерства образования и науки Теа Варрак, чьи подчиненные жаловались на ее стиль управления, получила за прошлый год премию в размере более 14 000 евро. Читайте далее...

Игорь Грязин о президенте в джемпере: духовный уровень Керсти не выше, чем у русской доярки

Известный своими резкими высказываниями депутат Европарламента Игорь Грязин не одобрил жест Керсти Кальюлайд, когда она пришла в парламент в джемпере с надписью. Читайте далее...

Расстрел в университете Северной Каролины: двое убиты, четверо ранены