Попавший в центр скандала член партии EKRE прославился на весь мир

«Эстонский ультраправый министр ушел в отставку после одного дня в должности». Так передает новостное агентство Reuters события, происходящие в эстонской политике последние два дня, пишет Postimees.

Reuters отмечает, что президент Керсти Кальюлайд освободила от должности министра Куузика по просьбе премьер-министра Юри Ратаса, но упоминает, что глава государства все-таки не уточнила, что стало причиной этого решения.

«Но шаг был сделан после того, как полиция сообщила, что начала в отношении Куузика расследование в связи со статьей Ekspress Grupp, которая связывает министра с домашним насилием. Он сам отрицает неподобающее поведение».

А новостное агентство Associated Press (AP) пишет, что новый эстонский министр ушел в отставку из-за предполагаемого домашнего насилия. Издание обращает внимание на то, что подозреваемому в насилии Куузику удалось посидеть в кресле министра всего день до того, как полиция начала в его отношении расследование.

AP приводит и комментарий Куузика, в котором он описывает случившееся как ужасную атаку СМИ, направленную в его сторону. «Хочу обеспечить правительству спокойную работу и прекратить нападки на мою партию», - передает агентство слова политика.

Отставка Куузика привлекла внимание и ближайших соседей. «У эстонского правительства нет возможности провести свое первое заседание, поскольку министр внешней торговли и ИТ Марти Куузик, которого подозревают в семейном насилии, ушел в отставку», - пишет газета Helsing Sanomat.

Газета также упоминает, что подозрение в домашнем насилии — это не первый скандал для Куузика. На следующий день после выборов в Рийгикогу он был задержан за превышение скорости и с остаточными признаками опьянения.

Helsing Sanomat также рассказывает читателям, как Куузик звонил премьер-министру Юри Ратасу в присутствии бывшей жены, которую он просил подтвердить, что он не применял в ее отношении насилие.

Также было упомянуто, что президент Кальюлайд в знак протеста временно покинула зал Рийгикогу, когда Куузик приносил присягу.

Финское новостное агентство STT уточняет, что правительство объяснило отставку министра Куузика тем, что в противном случае у них не будет возможности начать работу.

Происходящее в эстонской политике попало в российские СМИ. Новостное агентство «Интерфакс» пишет, что в отношении Куузика возбуждено уголовное дело «для проверки сообщений СМИ о том, что он годами морально и физически терроризировал бывшую жену».