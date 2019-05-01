Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Сам основатель Wikileaks, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело.