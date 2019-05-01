«Руки прочь от русских школ!»: в Риге состоялось протестное шествие

По мнению участников протеста, решение Конституционного суда признать перевод школьного обучения на латышский язык конституционным является чисто политическим и противоречит разуму и международным правовым нормам.

Протестующие подчеркнули, что Латвия - их страна и они вправе выбирать, как в ней жить. "Наше государство, наши дети, наши права", и "Руки прочь от русских школ!", скандировали они.