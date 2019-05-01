У Зеленского нашли пентхаус в Крыму

Отмечается, что трехкомнатный пентхаус на побережье Черного моря в жилом комплексе "Император" в Ливадии Зеленская купила в апреле 2013 года за 163 тысячи долларов, о чем свидетельствует декларация о доходах ее мужа Владимира Зеленского и украинский реестр прав на недвижимое имущество. Таким образом, она приобрела квартиру по цене около $1263 за квадратный метр.

Агентство отмечает, что в 2012 году, согласно данным сайта недвижимости domik.ua, квартиры в ЖК "Император" продавались по цене от $3500 до $4000 за квадратный метр.

На другом сайте квартиры в этом доме в 2012 году продавались минимум по $2800 за квадратный метр. Крымский агент по недвижимости на условиях анонимности подтвердил, что квартиры, сопоставимые с квартирами в ЖК "Император", обычно продавались в 2013 году по цене от 2500 до 3000 долларов за квадратный метр, но цена могла доходить и до 5000 долларов за метр.

В реестре прав на недвижимое имущество Зеленская указана действующим владельцем пентхауса в Ливадии. "Эта квартира была выставлена на продажу в апреле агентством недвижимости "Причал 82" по цене 790 668 долларов, то есть по цене, вчетверо больше той, которую было заплачено в 2013 году, или по 5195 долларов за квадратный метр", - сообщает Reuters.

Агентство не смогло выяснить, почему квартиру 2013 продали по цене, значительно ниже рыночной. Зеленский и его жена, а также продавший квартиру Александр Буряк не прокомментировали ситуацию, тогда как олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с Зеленским, предположил, что Буряк продал квартиру дешево, поскольку его банк не имел ликвидности и ему необходимо было быстро получить наличные. Он не привел доказательств в подтверждение этой мысли.

Однако в пресс-службе штаба Зеленского, комментируя информацию о покупке пентхауса в Крыму, заявили, что жена избранного президента Украины купила эту недвижимость в соответствии с украинским законодательством и по рыночной цене.

"Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Недвижимость была приобретена по рыночной цене", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским.