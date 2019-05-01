Полиция об избиении пятилетнего ребенка: детская игра зашла слишком далеко

В понедельник стало известно, что в Курессааре орудует мальчишеская банда, члены которой оскорбляют и бьют других детей, а также издеваются над ними. Их последней жертвой стал пятилетний Оскар, которого били до тех пор, пока его не стало тошнить.
Курессаареский молодежный полицейский Ахто Аулик уточнил Saarte Hääl, что они по-прежнему занимаются выяснением обстоятельств случившегося, но на основании собранной на данный момент информации они могут сказать, что речь идет о детской игре, которая зашла слишком далеко.
«Конечно, мы не можем говорить о преступной группировке, мы говорим о детях шести и семи лет», - отмечает Аулик.