Снежный человек? Военные обнаружили в Гималаях странные следы

Поразительная находка была сделана 9 апреля на высоте более 3500 метров - на снегу альпинисты нашли многочисленные глубокие следы от ног, размер которых был огромен - 81 с лишним сантиметров в длину и 38 сантиметров в ширину.

Некоторые фотоснимки следов снежного человека, выложенные в Twitter индийскими альпинистами, опубликовала газета Times of India, особо подчеркнув, что это вовсе не шутка и не розыгрыш.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 29 апреля 2019 г.

Остальные снимки были опубликованы в Twitter ANI (Asian News International). Все эти снимки военные альпинисты уже передали специалистам для исследований.

Army sources: More pictures from army expedition to Mount Makalu wherein mysterious footprints were seen that Army claims could be of the #Yeti . pic.twitter.com/GAUbeanuGn — ANI (@ANI) 30 апреля 2019 г.

Army sources: More pictures from army expedition to Mount Makalu wherein mysterious footprints were seen that Army claims could be of the #Yeti . pic.twitter.com/KuNUUc4rHU — ANI (@ANI) 30 апреля 2019 г.

Впервые обнаружить и сфотографировать следы снежного человека удалось в 1950-х годах британскому исследователю Эрику Шиптону. В поисках нового для альпинистов пути к вершине Эвереста он наткнулся на чьи-то следы. Его снимки вызвали интерес к якобы обитающему в Гималаях существу. После этого альпинисты и ученые начали рассказывать и о своем опыте встречи с йети. Но реальных доказательств, подтверждающих такие заявления, до сих пор не находилось, несмотря на многочисленные сообщения очевидцев.

Сообщения об обнаружении "снежного человека" и других диковинных зверей будоражат СМИ с завидным постоянством, однако на поверку они часто оказываются "уткой", запущенной с различными целями.

В Сети уже выразили сомнения в подлинности фото, отмечая, что на некоторых снимках есть следы только одной ноги этого "существа". "Где отпечаток второй ноги? Или этот йети был одноногим?" - удивляются одни. "Не, он просто дефилировал, как модель на подиуме - шел по линейке...", - иронизируют другие.