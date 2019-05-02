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  • Фото: выставленная на продажу квартира в Пельгулинне удивляет на каждом шагу

Фото: выставленная на продажу квартира в Пельгулинне удивляет на каждом шагу

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ФОТО: KV.EE

Квартира, получившая специальный приз за цветовое решение на конкурсе Aasta Kodu, ищет нового хозяина, который оценит ее по достоинству, пишет Kodustiil.

Трехкомнатная квартира площадью 67 м2 находится в энергосберегающем доме с необычно высокими потолками: в самом высоком месте потолок достигает 4,5 метров.

ФОТО: KV.EE

Из окон открывается чудесный вид на культурно-исторические окрестности, а благодаря тому, что дом стоит во дворе, в квартире очень тихо. В отделке квартиры преобладают светлые тона, к которым добавлены яркие и контрастные декоративные элементы. 

ФОТО: KV.EE

В доме своя котельная, работающая на газе. В квартире водяной подогрев полов. Имеется также вентиляция с рекуперацией тепла. В доме с энергосбережением класса В круглогодично низкие коммунальные платежи: до 120 евро зимой и 70 евро летом. 

ФОТО: KV.EE

Украшением квартиры является балкон площадью 9,6 м2. В цену квартиры входят кладовка и парковочное место.  Подробности читайте на странице портала недвижимости KV.EE.

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