Фото: выставленная на продажу квартира в Пельгулинне удивляет на каждом шагу

Трехкомнатная квартира площадью 67 м2 находится в энергосберегающем доме с необычно высокими потолками: в самом высоком месте потолок достигает 4,5 метров.

ФОТО: KV.EE

Из окон открывается чудесный вид на культурно-исторические окрестности, а благодаря тому, что дом стоит во дворе, в квартире очень тихо. В отделке квартиры преобладают светлые тона, к которым добавлены яркие и контрастные декоративные элементы.

ФОТО: KV.EE

В доме своя котельная, работающая на газе. В квартире водяной подогрев полов. Имеется также вентиляция с рекуперацией тепла. В доме с энергосбережением класса В круглогодично низкие коммунальные платежи: до 120 евро зимой и 70 евро летом.

ФОТО: KV.EE