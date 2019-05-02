Фото: выставленная на продажу квартира в Пельгулинне удивляет на каждом шагу

Квартира, получившая специальный приз за цветовое решение на конкурсе Aasta Kodu, ищет нового хозяина, который оценит ее по достоинству, пишет Kodustiil.
Трехкомнатная квартира площадью 67 м2 находится в энергосберегающем доме с необычно высокими потолками: в самом высоком месте потолок достигает 4,5 метров.
Из окон открывается чудесный вид на культурно-исторические окрестности, а благодаря тому, что дом стоит во дворе, в квартире очень тихо. В отделке квартиры преобладают светлые тона, к которым добавлены яркие и контрастные декоративные элементы.
В доме своя котельная, работающая на газе. В квартире водяной подогрев полов. Имеется также вентиляция с рекуперацией тепла. В доме с энергосбережением класса В круглогодично низкие коммунальные платежи: до 120 евро зимой и 70 евро летом.
Украшением квартиры является балкон площадью 9,6 м2. В цену квартиры входят кладовка и парковочное место. Подробности читайте на странице портала недвижимости KV.EE.