Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Британии из-за дела Huawei

По данным представителя Даунинг-стрит, на заявление которого ссылается канал, такое решение британский премьер приняла в связи с утратой доверия в его способностях занимать эту должность. Уильямсон занимал этот пост с ноября 2017 года.

Гэвин Уильямсон. ФОТО: Christof Stache / AFP / Scanpix

"Тереза Мэй потеряла доверие к его способности служить (в ее кабинете министров - прим.ред.)", - передает канал со ссылкой на представителя правительства.

Новым министром обороны Британии назначена министр международного развития Пенни Мордонт.

По данным Sky News, увольнение Уильямсона связано с утечкой информации в СМИ после заседания Совет национальной безопасности Великобритании на прошлой неделе. На этой встрече было принято решение о том, что Лондон разрешит китайской компании Huawei помочь Британии с разработкой сети 5G.