Ср, 1.05.2019
"Мы привыкли, что нам нужны патроны, чтобы отстреливаться. Теперь же нам нужно думать о том, чтобы, может быть, копить патроны для управления страной" Март Хельме

Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Британии из-за дела Huawei

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Тереза Мэй.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона, сообщает канал Sky News.

По данным представителя Даунинг-стрит, на заявление которого ссылается канал, такое решение британский премьер приняла в связи с утратой доверия в его способностях занимать эту должность. Уильямсон занимал этот пост с ноября 2017 года.

Гэвин Уильямсон.

ФОТО: Christof Stache / AFP / Scanpix

"Тереза Мэй потеряла доверие к его способности служить (в ее кабинете министров - прим.ред.)", - передает канал со ссылкой на представителя правительства.

Новым министром обороны Британии назначена министр международного развития Пенни Мордонт.

По данным Sky News, увольнение Уильямсона связано с утечкой информации в СМИ после заседания Совет национальной безопасности Великобритании на прошлой неделе. На этой встрече было принято решение о том, что Лондон разрешит китайской компании Huawei помочь Британии с разработкой сети 5G.

После этого инцидента было запущено внутреннее расследование. По словам представителя Даунинг-стрит, Уильямсон был уволен из-за несанкционированного раскрытия информации.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ