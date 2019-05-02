Чт, 2.05.2019
"Если бы у нас были люди, которые так же открыто поддерживали ленинизм, сталинизм или маоизм, они бы уже давно стали политическими трупами". Рейн Рауд
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  • Студия Postimees: В Брюссель! В Брюссель! Яна Тоом – новые цели и новые обстоятельства

Студия Postimees: В Брюссель! В Брюссель! Яна Тоом – новые цели и новые обстоятельства
13:30

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Rus.Postimees начинает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. Первый гость – депутат Европарламента от Центристской партии Яна Тоом.

Смотрите прямой эфир в четверг, 2 мая, в 13:30!

  • пять лет назад Яна Тоом ворвалась в Европарламент с последнего места списка центристов. Как евродепутат оценивает свои шансы в текущей политической ситуации?
  • Чем занимаются евродепутаты от Эстонии в Брюсселе? Как они могут отстаивать интересы Эстонии?
  • Как петиции и заседания могут превратиться в законы, обязательные к исполнению в Эстонии?
  • Можно ли вывести из тупика борьбу за расширение избирательных прав серопаспортников?
  • Брекзит рано или поздно станет реальностью. Какие уроки вынесла из этого Эстония?
  • Каковы основные цели Яны Тоом в новом созыве Европарламента?

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