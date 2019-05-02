Студия Postimees: В Брюссель! В Брюссель! Яна Тоом – новые цели и новые обстоятельства
Rus.Postimees начинает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. Первый гость – депутат Европарламента от Центристской партии Яна Тоом.
Смотрите прямой эфир в четверг, 2 мая, в 13:30!
- пять лет назад Яна Тоом ворвалась в Европарламент с последнего места списка центристов. Как евродепутат оценивает свои шансы в текущей политической ситуации?
- Чем занимаются евродепутаты от Эстонии в Брюсселе? Как они могут отстаивать интересы Эстонии?
- Как петиции и заседания могут превратиться в законы, обязательные к исполнению в Эстонии?
- Можно ли вывести из тупика борьбу за расширение избирательных прав серопаспортников?
- Брекзит рано или поздно станет реальностью. Какие уроки вынесла из этого Эстония?
- Каковы основные цели Яны Тоом в новом созыве Европарламента?