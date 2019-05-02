Яна Тоом: союз центристов с EKRE уже не кажется Брюсселю кошмаром

Фрагмент беседы в прямом эфире:

– Пять лет назад вы ворвались в Европарламент с последнего места списка центристов. В текущей политической ситуации вам будет проще или сложнее?

Яна Тоом: – Я человек адекватный и прекрасно вижу, что рейтинг центристов, к сожалению, не растет. Люди, которые ожидали, что что-то чудом изменится за пять лет, очевидно, разочарованы. И это проблема Европарламента как такового, потому что между принятием решения и реальными ощутимыми плодами проходит в среднем семь-десять лет. Я не ставлю скамеек и не перерезаю ленточек, как муниципальные политики. У меня есть только задел на будущее, но это еще не конкретные результаты.

Упреки в том, что ничего не изменилось, совершенно справедливы. У серопаспортников как не было гражданства, так и нет.

– Как в Брюсселе относятся к тому, что Центристская партия сотрудничает с EKRE?

Яна Тоом: – В целом, в Брюсселе относятся к этому плохо, но уже лучше, чем три недели назад.

В Брюсселе уже прочитали коалиционное соглашение и не нашли в нем ничего из того кошмара, который сопутствует этой замечательной партии в шляпах.

– Чем занимаются евродепутаты от Эстонии в Брюсселе?

Яна Тоом: – Работой. В Европарламенте 22 комитета, 11 из которых не покрыты эстонцами. И это очень плохо. Если бы мы умели договариваться, кто куда идет, и был бы покрыт больший спектр тем, то для Эстонии это было бы полезнее. У нас два из шести депутатов – в комитете по иностранным делам. Там они начинают штамповать резолюции с осуждением нарушения прав человека в Китае. Это, конечно, проблема, но в том комитете достаточно было бы одного депутата от Эстонии. У нас этот комитет считается внешнеполитической синекурой. И это совершенно неправильный подход, потому что внешнюю политику ЕС не изменит ни один депутат от Эстонии.

– Как депутаты могут отстаивать интересы Эстонии? Какую пользу можно извлечь из бесконечных заседаний и петиций?

Яна Тоом: – Иногда практическую, как это было с семьей Фалынсковых, когда мы вырвали двухмесячного ребенка у социальных служб Шотландии, отнявших ребенка у двух эстонских граждан. За шесть месяцев мы сумели вернуть мальчика.

Бывает польза опосредованная, как в случае с петицией по негражданам. После этих слушаний в Брюсселе перестали говорить о лицах с неопределившимся гражданством, а стали говорить о проблеме неграждан Эстонии и Латвии.

Брюссельские слушания по негражданам – это не прорыв, но сдвиг тектонических плит в глубине бюрократической машины.

Мы – медленные, но это и есть демократия. Отсюда возникает спор между федералистами и сторонниками союза национальных государств. Я – федералист.