Яна Тоом: союз центристов с EKRE уже не кажется Брюсселю кошмаром
Rus.Postimees начинает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. Первый гость – депутат Европарламента от Центристской партии Яна Тоом.
Фрагмент беседы в прямом эфире:
– Пять лет назад вы ворвались в Европарламент с последнего места списка центристов. В текущей политической ситуации вам будет проще или сложнее?
Яна Тоом: – Я человек адекватный и прекрасно вижу, что рейтинг центристов, к сожалению, не растет. Люди, которые ожидали, что что-то чудом изменится за пять лет, очевидно, разочарованы. И это проблема Европарламента как такового, потому что между принятием решения и реальными ощутимыми плодами проходит в среднем семь-десять лет. Я не ставлю скамеек и не перерезаю ленточек, как муниципальные политики. У меня есть только задел на будущее, но это еще не конкретные результаты.
Упреки в том, что ничего не изменилось, совершенно справедливы. У серопаспортников как не было гражданства, так и нет.
– Как в Брюсселе относятся к тому, что Центристская партия сотрудничает с EKRE?
Яна Тоом: – В целом, в Брюсселе относятся к этому плохо, но уже лучше, чем три недели назад.
В Брюсселе уже прочитали коалиционное соглашение и не нашли в нем ничего из того кошмара, который сопутствует этой замечательной партии в шляпах.
– Чем занимаются евродепутаты от Эстонии в Брюсселе?
Яна Тоом: – Работой. В Европарламенте 22 комитета, 11 из которых не покрыты эстонцами. И это очень плохо. Если бы мы умели договариваться, кто куда идет, и был бы покрыт больший спектр тем, то для Эстонии это было бы полезнее. У нас два из шести депутатов – в комитете по иностранным делам. Там они начинают штамповать резолюции с осуждением нарушения прав человека в Китае. Это, конечно, проблема, но в том комитете достаточно было бы одного депутата от Эстонии. У нас этот комитет считается внешнеполитической синекурой. И это совершенно неправильный подход, потому что внешнюю политику ЕС не изменит ни один депутат от Эстонии.
– Как депутаты могут отстаивать интересы Эстонии? Какую пользу можно извлечь из бесконечных заседаний и петиций?
Яна Тоом: – Иногда практическую, как это было с семьей Фалынсковых, когда мы вырвали двухмесячного ребенка у социальных служб Шотландии, отнявших ребенка у двух эстонских граждан. За шесть месяцев мы сумели вернуть мальчика.
Бывает польза опосредованная, как в случае с петицией по негражданам. После этих слушаний в Брюсселе перестали говорить о лицах с неопределившимся гражданством, а стали говорить о проблеме неграждан Эстонии и Латвии.
Брюссельские слушания по негражданам – это не прорыв, но сдвиг тектонических плит в глубине бюрократической машины.
Мы – медленные, но это и есть демократия. Отсюда возникает спор между федералистами и сторонниками союза национальных государств. Я – федералист.
Если мы хотим что-то решить быстро и эффективно, покончить с социальным неравенством, нам нужно больше федеративной Европы.
Это не как в РСФСР, но нужно дать больше прав Брюсселю и позволить этой структуре эффективнее управляться. А если мы все хотим быть по отдельности, мы так и будем искать консенсуса, а остальные будут нас объезжать. Мы будем стоять на обочине, мигать аварийными огнями, а мимо нас будут ехать все остальные.
– Каким вы видите будущее Евросоюза? Насколько он будет дееспособен, учитывая прогнозы, что в Европарламент изберется много евроскептиков?
Яна Тоом: – Европарламент не имеет права законодательной инициативы, поэтому опасаться нечего. Такая инициатива исходит только от Еврокомиссии, которая присылает на рассмотрение свои директивы. Евроскептики не очень хороши в сотрудничестве друг с другом, потому что идея сотрудничества противоречит их основной повестке дня, которая заключается в развале ЕС.
И на этот раз евроскептиков не будет столько, чтобы заблокировать функционирование ЕС. Кроме того, есть примеры, что евроскептики в правительстве способны сглаживаться и лакироваться. Власть меняет не только в худшую сторону, но порой и в лучшую.
– Можно ли вывести из тупика борьбу за расширение избирательных прав серопаспортников?
Яна Тоом: – Этот вопрос как раз-таки упирается в противостояние федералистов и сторонников национальных государств. В основополагающих договорах ЕС сказано, что политику гражданства, образования и социальную политику определяют сами государства.
Нам никто не может приказать исправить политику гражданства. Но без спора федералистов и сторонников национальных государств будет намного проще.
Есть еще и давление Брюсселя, которое выражается в увеличении или уменьшении финансирования. И это уже совсем другая история. Эстония – член многочисленных конвенций по защите прав меньшинств, и это тот инструмент, которым надо работать.
– На что могут рассчитывать серопаспортники в обозримой перспективе?
Яна Тоом: – Никто не даст им гражданства из Брюсселя. Но с учетом того, что в Эстонии уже есть несколько партий, готовых решить эту проблему, помножив всё это на давление из Брюсселя, которое уже есть и будет увеличиваться, в конечном итоге проблема, вероятно, решится. Обещать ничего не могу. Могу лишь заверить, что буду над этим работать.
Никто не даст серопаспортникам гражданства из Брюсселя. Но с учетом нескольких партий, готовых решить эту проблему, и давления из Брюсселя, проблема, вероятно, решится.
Подробности - в видео!
- Пять лет назад Яна Тоом ворвалась в Европарламент с последнего места списка центристов. Как евродепутат оценивает свои шансы в текущей политической ситуации?
- Чем занимаются евродепутаты от Эстонии в Брюсселе? Как они могут отстаивать интересы Эстонии?
- Как петиции и заседания могут превратиться в законы, обязательные к исполнению в Эстонии?
- Можно ли вывести из тупика борьбу за расширение избирательных прав серопаспортников?
- Брекзит рано или поздно станет реальностью. Какие уроки вынесла из этого Эстония?
- Каковы основные цели Яны Тоом в новом созыве Европарламента?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia