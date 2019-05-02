Блиц-озеленение: как получить цветущий балкон за два дня

Пропустить подготовительный этап ухода за рассадой вам поможет покупка готовых, подрощенных растений, которые продаются в любом торговом центре. Кстати, этот экспресс-метод озеленения подходит не только для городских балконов. Он также поможет быстро украсить крыльцо и террасу на даче, пока клумбы под окнами еще не зацвели.

Выбор растений

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Чтобы балкон зазеленел сразу, надо выбирать из того, что есть в наличии. Ассортимент растений в торговых центрах, строительных и садовых гипермаркетах примерно одинаковый. Но гнаться за сложностью и экзотикой в этом случае и не нужно. Прежде всего стоит купить подрощенную рассаду однолетних растений, которая весной появляется в ассортименте. Часто она продается уже цветущая или с бутонами, как раз тех видов, которые хорошо переносят пересадку в период цветения: петунии, анютины глазки, бархатцы. Иногда ее продают сразу в контейнерах. Также стоит обратить внимание на горшечные комнатные растения, представленные на полках садовых отделов. Большинство из них летом отлично будут себя чувствовать на улице.

Выбирая конкретные виды, подумайте, что вы собираетесь делать с ними осенью. Комнатные цветы с наступлением холодов нужно будет занести в помещение или выращивать их как однолетние растения. Но ведь и многие виды, которые мы выращиваем в саду в однолетней культуре, у себя на родине являются многолетними растениями. Например, петунии.

Учитывайте ориентацию балкона

1. Для западной и восточной стороны

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Идеальное положение — восточное или западное. Оно подойдет большинству растений. Бегонии (Begonia), бальзамины (Impatiens), пеларгонии (Pelargonium), известные как герани, выращиваются и как садовые, и как комнатные во множестве форм и расцветок. Одно время они приобрели репутацию немного старомодных, «бабушкиных» цветов, но сейчас снова на пике популярности, и неудивительно: их пышное разнообразное цветение — это роскошное украшение.

2. Для южной ориентации

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Для южного балкона подойдут каланхое (Kalanchoe) и гибискус (Hibiscus), а также катарантус (барвинок розовый) (Catharanthus) и портулак (Portulaca). Гербера (Gerbera), эрика (Erica) и вереск (Calluna) тоже подходят для южного балкона, но если вы решите оставить их на следующий год, они потребуют зимнего периода покоя при пониженной температуре.

3. Для северной стороны

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Не забывайте и о декоративнолистных растениях. Для северных лоджий они станут просто находкой. Покупайте зеленые одноцветные формы плюща (Hedera), сансевиерии (Sansevieria), традесканции (Tradescantia), а также папоротники, например, нефролепис (Nephrolepis), адиантум или «венерин волос» (Adiantum).