Ср, 1.05.2019
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  • Фото и видео: в Таллинне столкнулись два автомобиля, одна машина перелетела через дорожное ограждение

Фото и видео: в Таллинне столкнулись два автомобиля, одна машина перелетела через дорожное ограждение
Два человека пострадали, один водитель пытался сбежать

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В Таллинне на улице Веэренни сегодня вечером произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает Postimees.

Сообщение о ДТП поступило около 21.40. По словам пресс-секретаря полиции, столкнулись два автомобиля, один из них перелетел через дорожное ограждение. Пострадали два человека.

По словам очевидца, BMW ехал по улице Веэренни, врезался в Volvo и автомобиль перелетел через дорожное ограждение. По оценке очевидца, скорость BMW была минимум 200 км/ч.

Один из водителей пытался сбежать, но полиция задержала его и доставила на наркоэкспертизу.

На месте полиция, спасатели и скорая помощь.

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