Фото и видео: в Таллинне столкнулись два автомобиля, одна машина перелетела через дорожное ограждение
В Таллинне на улице Веэренни сегодня вечером произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает Postimees.
Сообщение о ДТП поступило около 21.40. По словам пресс-секретаря полиции, столкнулись два автомобиля, один из них перелетел через дорожное ограждение. Пострадали два человека.
По словам очевидца, BMW ехал по улице Веэренни, врезался в Volvo и автомобиль перелетел через дорожное ограждение. По оценке очевидца, скорость BMW была минимум 200 км/ч.
Один из водителей пытался сбежать, но полиция задержала его и доставила на наркоэкспертизу.
На месте полиция, спасатели и скорая помощь.