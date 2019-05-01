Фото и видео: в Таллинне столкнулись два автомобиля, одна машина перелетела через дорожное ограждение

Сообщение о ДТП поступило около 21.40. По словам пресс-секретаря полиции, столкнулись два автомобиля, один из них перелетел через дорожное ограждение. Пострадали два человека.

По словам очевидца, BMW ехал по улице Веэренни, врезался в Volvo и автомобиль перелетел через дорожное ограждение. По оценке очевидца, скорость BMW была минимум 200 км/ч.

Один из водителей пытался сбежать, но полиция задержала его и доставила на наркоэкспертизу.