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  • Фото: в элитном поселке недалеко от Таллинна продается идеальный дом

Фото: в элитном поселке недалеко от Таллинна продается идеальный дом

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ФОТО: KV.EE

Не очень далеко от Таллинна продается дом, который идеально подходит для семейной жизни. К тому же, по мнению портала Kodustiil, к дому прилагается по-настоящему уникальный бонус.

В пятнадцати минутах езды от Таллинна, неподалеку от Йыэляхтме, продается эксклюзивная деревянная вилла, расположенная рядом с морем и полями для гольфа.  

В доме четыре спальни, большая гостиная с камином, гардеробная, кухня, сауна с предбанником, хозяйственные помещения, навес для машины, две террасы. 

ФОТО: KV.EE

В доме электроотопление. В гостиной, кухне и комнатах с кафельными полами - подогрев полов, в спальнях - радиаторы и вентиляция с рекуперацией. 

Имеются интернет, ТВ и телефон от Elion и сигнализация от G4S. В цене вся мебель и техника. 

ФОТО: KV.EE

Когда-то на побережье находились старые рыбацкие деревни, и, к счастью, сохранена архитектура и, как следствие, очарование этих мест. При этом в наличии современные удобства в виде асфальтированных дорог и уличного освещения. 

Порядок в поселении таков, что нельзя заводить гуляющих повсюду животных, а также возводить заборы на границах земельных участков. Для сооружения пристроек и перестраивания имеющихся домов требуются разрешения от девелоперов гольф-клуба. 

ФОТО: KV.EE

Зато к дому прилагается акция гольф-клуба, которая дает возможность пожизненной бесплатной игры в гольф.  

Больше информации на портале KV.EE. 

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