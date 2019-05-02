Фото: в элитном поселке недалеко от Таллинна продается идеальный дом

В пятнадцати минутах езды от Таллинна, неподалеку от Йыэляхтме, продается эксклюзивная деревянная вилла, расположенная рядом с морем и полями для гольфа.

В доме четыре спальни, большая гостиная с камином, гардеробная, кухня, сауна с предбанником, хозяйственные помещения, навес для машины, две террасы.

ФОТО: KV.EE

В доме электроотопление. В гостиной, кухне и комнатах с кафельными полами - подогрев полов, в спальнях - радиаторы и вентиляция с рекуперацией.

Имеются интернет, ТВ и телефон от Elion и сигнализация от G4S. В цене вся мебель и техника.

ФОТО: KV.EE

Когда-то на побережье находились старые рыбацкие деревни, и, к счастью, сохранена архитектура и, как следствие, очарование этих мест. При этом в наличии современные удобства в виде асфальтированных дорог и уличного освещения.

Порядок в поселении таков, что нельзя заводить гуляющих повсюду животных, а также возводить заборы на границах земельных участков. Для сооружения пристроек и перестраивания имеющихся домов требуются разрешения от девелоперов гольф-клуба.

ФОТО: KV.EE

Зато к дому прилагается акция гольф-клуба, которая дает возможность пожизненной бесплатной игры в гольф.