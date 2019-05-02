Фото: в элитном поселке недалеко от Таллинна продается идеальный дом

Не очень далеко от Таллинна продается дом, который идеально подходит для семейной жизни. К тому же, по мнению портала Kodustiil, к дому прилагается по-настоящему уникальный бонус.
В пятнадцати минутах езды от Таллинна, неподалеку от Йыэляхтме, продается эксклюзивная деревянная вилла, расположенная рядом с морем и полями для гольфа.
В доме четыре спальни, большая гостиная с камином, гардеробная, кухня, сауна с предбанником, хозяйственные помещения, навес для машины, две террасы.
В доме электроотопление. В гостиной, кухне и комнатах с кафельными полами - подогрев полов, в спальнях - радиаторы и вентиляция с рекуперацией.
Имеются интернет, ТВ и телефон от Elion и сигнализация от G4S. В цене вся мебель и техника.
Когда-то на побережье находились старые рыбацкие деревни, и, к счастью, сохранена архитектура и, как следствие, очарование этих мест. При этом в наличии современные удобства в виде асфальтированных дорог и уличного освещения.
Порядок в поселении таков, что нельзя заводить гуляющих повсюду животных, а также возводить заборы на границах земельных участков. Для сооружения пристроек и перестраивания имеющихся домов требуются разрешения от девелоперов гольф-клуба.
Зато к дому прилагается акция гольф-клуба, которая дает возможность пожизненной бесплатной игры в гольф.
Больше информации на портале KV.EE.