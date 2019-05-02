Вот это цифры! Зарплаты чиновников растут небывалыми темпами

В прошлом году в Министерстве внутренних дел сменились два вице-канцлера: вместо Ханнеса Конди вступила в должность Виола Мурд, вместо Рихо Куппарта - Пирет Лиллевяли.

Как показывают свежие данные Министерства финансов, и Лиллевяли, и Мурд, по сравнению с предшественниками, получают зарплату на 1000 евро больше. Что особенно примечательно: их оклады даже превосходят зарплату их начальника, канцлера Лаури Лугна.

Размер зарплаты канцлера министерства определен законом, а правила выплаты зарплат вице-канцлерам - другие, поэтому в их случае при переговорах о зарплате остается пространство для маневра.

Особенность МВД в сравнении с другими министерствами заключается в том, что ему подчиняются гигантские учреждения - такие, как Спасательный департамент или Департамент полиции и погранохраны. Руководителям обоих ведомств существенно повысили зарплату: за год зарплата гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера выросла с 4800 до 6000 евро, а у руководителя Спасательного департамента Куно Таммеару - до 5500 евро. Резко подскочили и доходы руководителя Центра тревоги Кятлин Альвела.

Так что канцлеру в такой ситуации не остается ничего иного, как проглотить гордость и предложить вице-канцлерам оклад, не слишком уступающий зарплатам глав департаментов. Свою роль играет и конкуренция с зарплатами топ-руководителей в частном секторе.

Ралли зарплат не предвидится

В публичном секторе лидирует зарплата гендиректора Департамента социальной защиты Эгона Веэрмяэ, который получает больше президента и премьер-министра.

Помимо основной зарплаты, Веэрмяэ в прошлом году выплатили премию почти в 13 000 евро, которая, с учетом его основной зарплаты, едва укладывается в допустимые законом границы.

Если сравнить зарплату Веэрмяэ с зарплатой его предшественницы Юты Сааревет несколько лет назад, то между ними зияет огромная дыра. В 2015 году Сааревет зарабатывала 3500 евро в месяц, а Веэрмяэ зарабатывает теперь без учета дополнительных выплат 6300 евро. Здесь сыграло роль прошлое Веэрмяэ: до прихода в Департамент социальной защиты он был заместителем гендиректора в Налогово-таможенном департаменте и получал 5400 евро в месяц.