Фото и видео: жесткие задержания людей в Петербурге

Были задержаны участники нескольких общественных движений, а также депутат Законодательного собрания Максим Резник. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали в городе около 70 человек, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Резник написал в своем Twitter, что позднее его отпустили, а руководство полиции даже принесло ему извинения. Однако оценки произошедшего как невиданного в Петербурге произвола это не меняет, заявил депутат.

"Открытая Россия" сообщает, что задержаны также председатель движения Андрей Пивоваров, координатор в Петербурге Сергей Кузин и активист Василий Кунин. Как сообщает "Радио Свобода" с места событий, пострадал также журналист Георгий Марков, который снимал акцию. Его избили и задержали полицейские.

На первомайской демонстрации в Петербурге были задержаны три человека с плакатом "Путин не вечен" и еще четыре активиста с баннером "Беглова к Собчаку". Задержания проводились и за плакат "Петербург против ЕДРА".

Полиция начала задерживать активистов еще до начала шествия 1 мая. Участника "Открытой России" Романа Самойлова полицейские забрали из его квартиры и увезли для составления протокола. Ему вменяют нарушение правил проведения мероприятия из-за состоявшейся в октябре прошлого года акции в поддержку обвиняемых по делу "Сети" и "Нового величия". Полицейские также приходили утром к члену петербургского отделения движения Евгении Литвиновой. Она не задержана. Оба активиста собирались участвовать в сегодняшнем шествии.

О своем задержании сообщил в Twitter координатор штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов. По его словам, с ним в автозаке еще шесть человек.

На Невском разгон марша. Людей вяжут pic.twitter.com/nSmTFGVLTH — Andrey Pivovarov (@brewerov) 1 мая 2019 г.

Максима Резника задержали на первомае pic.twitter.com/vJ7sN0MFsK — Максим Резник (@maxim_reznik) 1 мая 2019 г.

В Петербурге перед шествием 1 мая задерживают активистов https://t.co/V955CbyIJF

вот такой он- Первомай в РФ, праздник весны и труда и "мира".

С Первомаем дорогие Россияне! УРААААА!#миртрудмай #1мая pic.twitter.com/QpRHFjEMQ8 — MaDel' (@Mark__Del) 1 мая 2019 г.

Через каждые 10-15 метров полиция нападает на колонну и выхватывает людей pic.twitter.com/bPdwGw7Z1v — Andrey Pivovarov (@brewerov) 1 мая 2019 г.

За этот лозунг, на согласованном шествии уже повязали десятки людей pic.twitter.com/2FZQcR22L4 — Andrey Pivovarov (@brewerov) 1 мая 2019 г.

Задержания на первомайских акциях прошли во многих городах России

Общее число задержанных в связи с первомайскими акциями в городах России превысило цифру в 110 человек, сообщает портал "ОВД-Инфо". Более половины задержаний пришлось на Санкт-Петербург, где сотрудники Росгвардии разогнали колонну участников шествия "Свободному Петербургу - свободные выборы!". В отделения полиции города были доставлены около 70 человек, среди которых активисты штаба Алексея Навального и "Открытой России", а также депутат Заксобрания.

В Петропавловске-Камчатском задержаны не менее 16 человек.

В Томске были задержаны 10 человек, но к настоящему часу все они уже на свободе). Среди них активист "Левого блока" Валентин Прокопенко, Анна Бочкарева, Егор Носков, Максим Шульгин, Иван Кованцев, Федор (фамилия неизвестна) и еще один несовершеннолетний активист. Во время задержания силовики заявили, что у активистов якобы было с собой оружие.

В Махачкале, Новгороде и Курске сегодня задержали участников молодежного шествия Монстрация. А в столице Дагестана был задержан организатор этой акции Раисат Сиражудинова, так как на Монстрацию в Махачкале власти республики согласия не дали, сославшись на некую террористическую угрозу.

В Великом Новгороде были задержаны 10 человек, в Томске - 10, в Курске задержали восемь демонстрантов, в Махачкале - пять, в Новосибирске - пять, в Сыктывкаре - один, в Краснодаре - один.