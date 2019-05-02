Легенда мадридского "Реала" Икер Касильяс получил инфаркт на тренировке "Порту"

37-летнему вратарю стало плохо во время тренировки португальского клуба. Касильяса доставили в госпиталь, где он был прооперирован. Его состояние стабилизировалось. Отмечается, что футболист выбыл из строя до конца сезона.

В нынешнем сезоне Касильяс принял участие в 45 матчах «Порту». В марте голкипер продлил контракт с клубом до 2020 года.

Однако после высздоровления Икеру Касильясу придется завязать с карьерой футболиста, считает врач-кардиолог Хуан Антонио Корбалан.

По словам врача, играть в футбол с коронарным стентом невозможно. «Икер в конечном итоге будет вести нормальную жизнь, но не будет заниматься спортом на профессиональном уровне», — утверждает кардиолог.

Сам футболист ранее написал в Twitter, что его состояние стабилизировалось, и он чувствует себя нормально. Он поблагодарил болельщиков за их поддержку.