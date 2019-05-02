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"Барселона" лишила "Ливерпуль" шансов на финал Лиги чемпионов

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Lionel Messi oma poja Ciroga tähistamas Hispaania meistritiitlit

ФОТО: Joan Gosa / ZUMAPRESS.com/Scanpix

Второй полуфинал Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем" на "Камп Ноу" завершился разгромом англичан 3:0.

Команда Юргена Клоппа ничего не смогла противопоставить напористой и яркой игре каталонцев. Счет открыл на 26-й минуте Луис Суарес, а дубль Месси, который в этой встрече провел свой 600-й гол за "Барсу", в конце второго тайма окончательно лишил "Ливерпуль" хоть каких-то весомых шансов на попадание в финал ЛЧ. По статистике, вероятность прохождения мерсисайдцев в главный матч турнира составляют не более шести процентов.

Ответный матч в Ливерпуле состоится во вторник, 7 мая.

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