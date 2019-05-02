"Барселона" лишила "Ливерпуль" шансов на финал Лиги чемпионов

Команда Юргена Клоппа ничего не смогла противопоставить напористой и яркой игре каталонцев. Счет открыл на 26-й минуте Луис Суарес, а дубль Месси, который в этой встрече провел свой 600-й гол за "Барсу", в конце второго тайма окончательно лишил "Ливерпуль" хоть каких-то весомых шансов на попадание в финал ЛЧ. По статистике, вероятность прохождения мерсисайдцев в главный матч турнира составляют не более шести процентов.