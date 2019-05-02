Смолов заинтересовал немецкий клуб

«Фортуна» из Дюссельдорфа рассматривает кандидатуру нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, сообщает lenta.ru.
Руководство «Фортуны» ожидает уход ряда футболистов нынешним летом. В частности, клуб может покинуть бельгийский форвард Бенито Раман. В качестве замены «Фортуна» может пригласить Смолова. Отмечается, что учитывая скромные финансовые возможности немецкого клуба, речь идет об аренде, а не о полноценном трансфере.
Зимой 2018-го Смоловым интересовались европейские клубы. В частности, футболиста хотел видеть в своих рядах «Вест Хэм Юнайтед».