Чт, 2.05.2019
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Смолов заинтересовал немецкий клуб

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Russia's forward Fedor Smolov eyes the ball during the Russia 2018 World Cup Group A football match between Russia and Saudi Arabia at the Luzhniki Stadium in Moscow on June 14, 2018. / AFP PHOTO / Patrik STOLLARZ / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS

ФОТО: PATRIK STOLLARZ / AFP

«Фортуна» из Дюссельдорфа рассматривает кандидатуру нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова,  сообщает lenta.ru.

Руководство «Фортуны» ожидает уход ряда футболистов нынешним летом. В частности, клуб может покинуть бельгийский форвард Бенито Раман. В качестве замены «Фортуна» может пригласить Смолова. Отмечается, что учитывая скромные финансовые возможности немецкого клуба, речь идет об аренде, а не о полноценном трансфере.

Зимой 2018-го Смоловым интересовались европейские клубы. В частности, футболиста хотел видеть в своих рядах «Вест Хэм Юнайтед».

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