Экономия на обслуживании нового автомобиля: миф или реальность?

Для кого-то покупка нового автомобиля — обыденное дело, для кого-то — целый праздник, а для некоторых людей — возможность держать семейный бюджет под контролем. Нередко выбор в пользу новой машины делается потому, что владелец хочет избежать неприятных сюрпризов в виде неожиданных поломок, которые обязательно ударят по карману именно в тот момент, когда семья решила сделать дома ремонт или отправиться в отпуск.
Конечно, новый автомобиль тоже может сломаться, но, к счастью, имеющаяся гарантия в большинстве случаев убережет ваш кошелек от внеплановых расходов. Также новую машину предпочитают покупать по той причине, что почти всегда можно спрогнозировать, в какую сумму обойдется ее обслуживание. Но можно ли немного сэкономить на обслуживании нового автомобиля?
Таким вопросом задался читатель Rus.Postimees Игорь, который сообщил, что имеет новый автомобиль, а также возможность покупать запчасти и расходные материалы по низким ценам, так как сам работает в этом бизнесе. Когда же он обратился в официальное представительство с вопросом о возможности обслуживания машины с использованием купленных им деталей, то получил отказ. По его словам, он обратился в несколько дилерских центров, занимающихся обслуживанием его автомобиля его марки, но каждый раз слышал в ответ, что автомобиль не будут обслуживать с использованием привезенных клиентом запчастей.
«Получается, что представительство может навязать абсолютно любую цену за автозапчасть. А если я не хочу покупать ее у них – хотя могу приобрести точную такую же – то лишаюсь гарантии, так как не смогу пройти обслуживание в официальном представительстве. Например, я могу купить какую-то деталь за 50 евро, а они мне могут навязать цену в 150-200 евро, что и делают», - пожаловался он.
Игорь также добавил, что если в обычном сервисе обслуживание с использованием привезенных со стороны клиента запчастей сделают без лишних вопросов, то в случае с гарантийной машиной дилер пользуется положением, занимаясь вымогательством.
Вопрос, конечно, интересный
Ситуация замысловатая. Наверное, не каждый обладатель нового автомобиля задумывается о том, чтобы покупать расходники или запчасти где-то на стороне, а не у самого дилера. По мнению исполнительного директора Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлата, поднятая читателем тема действительно достойна внимания.
«На рынке автомобильных запчастей доступны детали разного качества и уровня цен. Продавцы, дающие на автомобили длительную гарантию, предъявляют высокие требования к качеству используемых запчастей. Как правило для сохранения гарантии в обслуживании автомобилей используются высококачественные детали и материалы. Предложить их могут представительства марки или договорные партнеры, - сообщил Силлат. – Следующими по качеству идут оригинальные детали завода-изготовителя (например, Bosch, Mahle, LUK и им подобные). Отличия от устанавливаемых на заводе деталей в этом случае минимальны, либо вообще отсутствуют. Кроме того, на рынке представлены детали малоизвестных производителей, а также низкокачественные копии. Последние чаще всего встречаются в интернет-торговле. Бывали случаи, когда упаковка подделки была похожа на оригинальную».
По словам Силлата, при использовании копий оригинальных деталей гарантия вряд ли сохранится. Если машина взята в лизинг, то обычно в договоре прописано, что автосалон обязан выкупить автомобиль в конце лизингового периода. И если машина не обслуживалась либо ремонт был некачественным, то, скорее всего, клиенту придется приводить машину в порядок за свой счет.
«Если представительство марки акцептует представленные клиентом детали, а также обещает сохранение гарантии, то все должно быть в порядке. Очевидно, мнения дилерских центров будут разниться, поскольку все зависит от политики конкретного автопроизводителя. Думаю, в большинстве официальных представительств ответят отрицательно, поскольку не всегда можно установить происхождение деталей, привезенных клиентом», - сказал он.
По мнению Силлата, на вторичном рынке автомобиль, имеющий историю обслуживания у дилера, для потенциального покупателя будет гарантией того, что у машины не скручен пробег, а все обслуживания проводились своевременно, поэтому и цена у него будет выше.
Мы ведь не ходим в ресторан со своей едой
Несмотря на то, что, по мнению исполнительного директора Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлата, эстонские продавцы новых автомобилей, скорее всего, откажутся сохранить гарантию при обслуживании машины с использованием купленных клиентом запчастей, в действительности ситуация оказалась несколько лучше. Конечно, не обошлось без исключений.
Если судить по комментариям дилерских центров, обладатель нового автомобиля вполне может сэкономить определенную сумму на обслуживании. Лишь занимающаяся продажей и обслуживанием автомобилей марки Renault и Dacia фирма City Motors сообщила, что для сохранения гарантии не допускается использование сторонних расходных материалов и запчастей при сервисном обслуживании. Прочие продавцы новых автомобилей заверили, что клиент, конечно, может взять с собой на обслуживание детали, приобретенные им в каком-то специализированном магазине, но он всегда должен иметь в виду, что этому сопутствуют определенные риски.
Как сообщил технический директор City Motors Рауль Аава, официальное представительство не может гарантировать соответствие купленных на стороне запчастей установленным автопроизводителем нормам. Также не всегда возможно установить их срок годности. «Производитель постоянно следит за качеством заменяемых деталей и расходных материалов. В случае с продаваемыми посредством иных каналов запчастей подобный надзор отсутствует, поэтому на рынок могут выйти детали не лучшего качества. В том случае, если при обслуживании используются детали, привезенные клиентом, ему придется самому доказывать, что имел место гарантийный случай», - сообщил он.
Как заверили в City Motors, они не обслуживают гарантийные автомобили с использованием сторонних запчастей. «Если клиент хочет сохранить гарантию на автомобиль, то в течение гарантийного периода машину следует обслуживать с помощью предлагаемых нами запчастей и расходных материалов», - сообщили в City Motors.
Представители других дилерских центров сообщили, что при использовании привезенных клиентов запчастей гарантия, скорее всего, сохранится, но и без подводных камней, разумеется, не обошлось.
Например, технический директор Viking Motors Меэлис Мейте первым делом сообщил, что в последнее время клиенты нередко обращались к ним с подобными вопросами.
«Согласно законам ЕС, клиент может использовать при обслуживании автомобиля альтернативные детали, но их спецификации и совместимость должны быть документально подтверждены в случае гарантийного спора. Доказать надлежащее качество деталей, приобретенных в интернет-магазине или где-то еще, можно с помощью сертификатов. Одного лишь кода или маркировки на упаковке будет недостаточно для доказательства соответствия нормам качества», - сообщил он, а также добавил, что производитель (в данном случае Kia Motors — прим. ред.) не несет ответственности за качество и пригодность деталей сторонних производителей. Если будет установлено, что поломка какого-то узла или агрегата была обусловлена деталью, привезенной клиентом, гарантия такой случай покрывать не будет.
Примерно такой же политики придерживаются и официальные дилеры марок Toyota (Amserv AS), Škoda (Auto 100 AS), Volkswagen (Möller Auto), Seat (Topauto), Suzuki (Topauto), Merzedes-Benz, Jeep (Silberauto) и Alfa Romeo (Pilot Motors). Продавцы новых автомобилей также сообщили, что очень малое число обладателей новых автомобилей самостоятельно покупает необходимые для обслуживания детали. Если же клиент решается на данный шаг, его всегда предупреждают, что в случае возникновения проблем производитель имеет право отказать в гарантийном ремонте узла или компонента, вышедшего из строя по причине использования запчасти стороннего производителя.
«Мы ведь не ходим по ресторанам со своей едой. Каждый сам решает — ездить на гарантийной машине или нет. И как ее обслуживать», - сказал руководитель отдела обслуживания Möller Auto Иво Реэ.
По словам пресс-секретаря Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Пилле Калда, гарантия продавца – это обещание продавца или производителя бесплатно или за плату заменить проданную вещь на предусмотренных гарантией условиях, исправить ее или иным образом обеспечить соответствие вещи предусмотренным в гарантии условиям.
«В эстонском правовом поле предоставление гарантии на продаваемые товары не является обязательным. Если предприниматель дает гарантию, то он должен указать, на каких именно условиях, поскольку она должна предлагать нечто большее, чем вытекающие из закона права потребителя на предъявление претензий в течение двухлетнего срока. Даже в случае прерывания гарантии, согласно закону, у потребителя имеется право предъявлять претензии в течение двух лет после покупки», - сообщила Калда.
По ее словам, важно, чтобы гарантия не ограничивала права потребителя на предъявление претензий в том случае, если у автомобиля обнаружится дефект или он не будет соответствовать условиям договора. «Если потребитель хочет сохранить предлагаемую продавцом гарантию, ему следует выполнять установленные продавцом гарантийные обязательства», - подытожила Калда.
Если очень хочется, то можно
Из всего вышесказанного можно сделать простой вывод: определенная экономия на обслуживании нового автомобиля вполне возможна, но всегда надо понимать и сопутствующие риски. За редким исключением официальные представительства не будут иметь ничего против привезенных клиентом расходников или запчастей, но владелец машины должен учитывать, что в случае поломки, произошедшей по вине купленной им запчасти, о гарантии на вышедший из строя узел или агрегат, скорее всего, придется забыть.
Если же вы уверены в качестве приобретенного в магазине автозапчастей товара, а продавец в случае необходимости сможет представить вам необходимые сертификаты качества, то, очевидно, в каких-то случаях экономия будет оправдана, если разница в цене действительно будет ощутимой.