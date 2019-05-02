Экономия на обслуживании нового автомобиля: миф или реальность?

«Если представительство марки акцептует представленные клиентом детали, а также обещает сохранение гарантии, то все должно быть в порядке. Очевидно, мнения дилерских центров будут разниться, поскольку все зависит от политики конкретного автопроизводителя. Думаю, в большинстве официальных представительств ответят отрицательно, поскольку не всегда можно установить происхождение деталей, привезенных клиентом», - сказал он.

По мнению Силлата, на вторичном рынке автомобиль, имеющий историю обслуживания у дилера, для потенциального покупателя будет гарантией того, что у машины не скручен пробег, а все обслуживания проводились своевременно, поэтому и цена у него будет выше.

Мы ведь не ходим в ресторан со своей едой

Несмотря на то, что, по мнению исполнительного директора Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлата, эстонские продавцы новых автомобилей, скорее всего, откажутся сохранить гарантию при обслуживании машины с использованием купленных клиентом запчастей, в действительности ситуация оказалась несколько лучше. Конечно, не обошлось без исключений.

Если судить по комментариям дилерских центров, обладатель нового автомобиля вполне может сэкономить определенную сумму на обслуживании. Лишь занимающаяся продажей и обслуживанием автомобилей марки Renault и Dacia фирма City Motors сообщила, что для сохранения гарантии не допускается использование сторонних расходных материалов и запчастей при сервисном обслуживании. Прочие продавцы новых автомобилей заверили, что клиент, конечно, может взять с собой на обслуживание детали, приобретенные им в каком-то специализированном магазине, но он всегда должен иметь в виду, что этому сопутствуют определенные риски.

Как сообщил технический директор City Motors Рауль Аава, официальное представительство не может гарантировать соответствие купленных на стороне запчастей установленным автопроизводителем нормам. Также не всегда возможно установить их срок годности. «Производитель постоянно следит за качеством заменяемых деталей и расходных материалов. В случае с продаваемыми посредством иных каналов запчастей подобный надзор отсутствует, поэтому на рынок могут выйти детали не лучшего качества. В том случае, если при обслуживании используются детали, привезенные клиентом, ему придется самому доказывать, что имел место гарантийный случай», - сообщил он.

Как заверили в City Motors, они не обслуживают гарантийные автомобили с использованием сторонних запчастей. «Если клиент хочет сохранить гарантию на автомобиль, то в течение гарантийного периода машину следует обслуживать с помощью предлагаемых нами запчастей и расходных материалов», - сообщили в City Motors.

Представители других дилерских центров сообщили, что при использовании привезенных клиентов запчастей гарантия, скорее всего, сохранится, но и без подводных камней, разумеется, не обошлось.

Например, технический директор Viking Motors Меэлис Мейте первым делом сообщил, что в последнее время клиенты нередко обращались к ним с подобными вопросами.