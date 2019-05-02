Хоть розой назови ее, хоть нет…

«Я перестала сажать чайные розы, все равно они здесь зимой не выживают», – сказала мне как-то знакомая, узнав о моих грандиозных садоводческих планах. «Не верю», – подумала я, залезая на сайт очередного розового питомника. Теперь у меня чуть более тридцати кустов, и я перестала опасаться за судьбу чайно-гибридных, по-прежнему радуюсь менее прихотливым флорибундам, замираю над «остинками» и восхищаюсь плетистой, вымахавшей в прошлое теплое лето на пару с лишним метров.
На самом деле эстонский климат, хоть и влажный и прохладный, отнюдь не губителен для роз, чему свидетельством прекрасный розарий таллиннского Ботанического сада. И даже если у вас нет специального ботанического образования, уход за этими красавицами не составит особого труда, если их вовремя поливать, пару раз в год хорошо удобрять, обрезать, некоторые укрывать на зиму, а особенно нежным помогать бороться с черной пятнистостью.
Чайники для чайников
В самых общих чертах розы делятся на природные, которые мы привыкли называть шиповником; старые садовые, т.е. те сорта, что были выведены до появления чайно-гибридных в 1867 году; и современные садовые, которые, в свою очередь, в очень общих чертах делятся на полиантовые, флорибунды, современные чайно-гибридные розы, шрабы, патио-розы, миниатюрные, а также клаймеры, они же плетистые розы.
Чайные розы действительно имеют отношение к чаю: свое название они получили благодаря сильному запаху цветка, который напоминал аромат высококачественного чая. Эти розы ведут свое происхождение из Китая, очень многие нынешние сорта роз так или иначе восходят к китайской душистой розе (rosa odorata). Однако современные чайно-гибридные розы гораздо более стойкие: старинные чайные были весьма уязвимыми, холод и лишняя влага были для них губительны. Поэтому европейским селекционерам пришлось потрудиться, прежде чем на свет появились хоть и капризные, но гораздо более устойчивые современные чайные гибриды. Они, кстати, до сих пор отличаются от других классов роз весьма насыщенным запахом, поэтому, если для вас важно, чтобы роза радовала не только глаз, но и обоняние, чайно-гибридные – это то, что вам нужно. А еще у них очень крупный цветок, поэтому в некоторых странах для удобства рядовых пользователей их так и называют: крупноцветковые.
Полиантовые стоят несколько особняком, поскольку это достаточно старая группа роз – она появилась еще в XIX веке, и с тех пор у цветов этой группы появилось достаточно много конкурентов. С одной стороны, полиантовые розы легче переносят холода, чем чайно-гибридные, с другой – они не очень устойчивы к вредителям и заболеваниям. К тому же в первой половине прошлого века полиантовые розы очень удачно стали скрещивать с чайно-гибридными, в результате чего появился новый класс роз – флорибунда.
Этот последний от чайных взял красоту цветка, а от полиантовых – стойкость к природным условиям. Вполне естественно, что после появления такого конкурента менее совершенные полиантовые розы отошли на второй план, хотя до сих пор используются в ландшафтном дизайне. Флорибунды же широко представлены в эстонских питомниках и магазинах, обычно их рекомендуют начинающим розоводам, поскольку они практически неубиваемы, если приложить минимум усилий по уходу.
В интернет-магазинах сейчас можно достать все что угодно, однако при заказе из-за границы не всегда можно быть уверенным, что саженцы приживутся в нашем климате, будут действительно высокого качества (если, конечно, речь не идет о питомниках с мировым именем), да и доставка может обойтись недешево. В таком случае лучше кооперироваться с кем-то еще и делать заказ на несколько человек, тем более, что в Фейсбуке найти единомышленников сравнительно легко: достаточно зарегистрироваться, например, в крупнейшей русскоязычной тематической группе «Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии».
И все же, если у вас нет совсем уж специфических пожеланий и сами вы не занимаетесь селекцией, проще покупать саженцы в эстонских питомниках. Есть, конечно, и вариант приобретения роз в садоводческих отделах крупных строительных магазинов, но, во-первых, зачем покупать через вторые руки, если можно обратиться напрямую к поставщикам; а во-вторых, далеко не всегда в крупных магазинах саженцы бывают крепкими, свежими и без каких-либо вредителей. В погоне за скидками в конце сезона всегда возникает искушение схватить и гордо унести из магазина какого-нибудь заморыша с громким именем и пятнистыми или даже желтеющими листьями. Но стоит при этом помнить, что, хотя розы можно сажать и осенью (некоторые специалисты даже считают этот вариант более предпочтительным), зиму переживут только здоровые саженцы.
Поэтому от греха подальше лучше все-таки покупать саженец весной: местные питомники, как правило, начинают высылать их в середине апреля, хотя заказ можно сделать и заранее, тем более что к середине весны самые оригинальные и красивые сорта иной раз уже бывают расхватаны. Из проверенных специализированных можно посоветовать розовый питомник в Пыльтсамаа (eestiroos.ee) и питомник, расположенный в волости Саку (rooz.ee), где продаются сорта, выведенные крупнейшими мировыми селекционерами в питомниках Мейяна, Остина, Тантау и других.
Роза мира
Для всех, кто хоть немного имел дело с розами, имя Мейяна означает нечто прекрасное. Сейчас это крупнейшая французская компания, ежегодно продающая более 12 миллионов роз, экспортируя их в 63 страны мира. Несколько поколений семьи Мейян выращивали розы с середины XIX века – даже Вторая мировая война не остановила процесс селекции, несмотря на то что семье пришлось заняться выращиванием овощей, чтобы обеспечить себе пропитание. С войной, кстати, отчасти связана и самая знаменитая роза Мейяна – Gloria Dei, которую иногда называют самой известной розой ХХ века.
Замечательна эта роза не только огромным махровым цветком, меняющим окраску от бледно-желтого к ярко-розовому, и нежным запахом, но и своей легендарной историей. Вообще-то изначально Франсис Мейян назвал ее в честь матери - «Madame A. Meilland», на дворе стоял 1935 год. Это был прорыв в селекции чайно-гибридных роз – правильная форма, оригинальная окраска, устойчивость к неблагоприятным условиям. Селекционеры еще до войны успели получить множество заказов, благодаря которым роза попала в Германию и Италию. В 1942 году во время нацистской оккупации американский консул вывез саженец этого сорта из Франции в США. Настоящую известность он приобрел уже в конце войны: официальная презентация розы в Калифорнии состоялась в день взятия Берлина 29 апреля 1945 года. Стоит ли удивляться, что в день официального международного крещения роза получила новое название – «Peace» («Мир»)?
Успешный маркетинг, подкрепленный мега-легендой героического спасения розы из оккупированной Франции, продолжился в день подписания капитуляции Германии – 8 мая 1945 года. В этот день Американское розовое общество послало эту розу каждому из участников конференции в Сан-Франциско, собравшихся обсудить создание ООН. Еще через несколько месяцев в день подписания капитуляции Японией сорт был удостоен золотой медали, высшей награды Американского розового общества. Под символическим названием «Peace» сорт известен и широко распространен в англоязычных странах. Чудесная же история раннего распространения сорта подарила нам сразу несколько его названий. В СССР роза была завезена из Германии под названием «Gloria Dei» («Слава Господня»), итальянцы зовут ее «Gioia» («Радость»), ну а французы до сих пор помнят матушку Мейяна. Кстати, «Мадам Мейян» вполне себе процветает и в эстонском климате, и у нее даже есть плетистая разновидность.
В поисках мечты
История роз – это очень интересная часть истории культуры. И, кстати, для тех, кто не занимается профессиональной селекцией или ландшафтным дизайном, это может стать одним из принципов выбора сортов. Хотите – можете высадить на клумбу все семейство Меяйнов – у меня, например, «Мадам Мейян» растет практически напротив «Юбилея папы Мейяна», с цветом и ароматом которого может сравниться мало какая роза. Или же можно коллекционировать писателей: скажем, питаете вы склонность к немецкому романтизму и высаживаете перед парадным крыльцом Гете с Новалисом. Кстати, если «Гете», в принципе, ничем не примечателен, – конечно, не считая крупного цветка и довольно сильного аромата – то «Новалис» прекрасен не только своим цветом и махровостью, т.е. многолепестковостью: за его названием тоже кроется легенда.
Новалис – псевдоним, под которым писал свои произведения немецкий писатель, поэт-романтик и философ Фридрих фон Гарденберг, умерший от туберкулеза, не дожив и до тридцати лет. Центральный образ его неоконченного романа «Генрих фон Офтердинген» – голубой цветок, символизирующий недостижимый поэтический идеал романтизма. Этот глубокий, красивый образ пленял немецких неоромантиков спустя более чем столетие: его можно встретить, например, в короткой притчевой прозе Германа Гессе. Роза, названная в честь романтического поэта, как нетрудно догадаться, носит оттенок, причисляющий ее к так называемым «голубым» или «синим» розам, хотя в действительности они, скорее, сиреневые.
Вообще в природе синих роз, как известно, не бывает – собственно, отсюда и ее интерпретация как недостижимого идеала и чего-то сверхъестественного. Хотя превратить обычную розу в синюю пытались с древних времен – известно, например, что на средневековом арабском Востоке их красили в синий, добавляя краску в кору корней белых роз. На сегодняшний день неудачными оказались и попытки вывести генетически модифицированную розу настоящего синего цвета – хваленый «Applause» мало того, что на самом деле лавандового цвета, так еще и, по некоторым данным, не зарегистрирован как оригинальный сорт. А вот сиреневых роз уже выведено довольно много: помимо любимой флорибунды «Новалис», у меня, например, успешно произрастает чайно-гибридный «Шарль де Голль», отличающийся от него чуть более розовым оттенком и меньшей лепестковостью. В принципе, если вы не очень любите попугаистость в дизайне и предпочитаете сравнивать оттенки, можно вообще ограничиться только голубыми розами в саду: «Waltz Time», «Blue Girl», «Blue River», «Blue for You», «Rhapsody in Blue», «Mainzer Fastnacht» тоже доступны в наших питомниках. Выйдет изысканно и оригинально.
Та же история, кстати, с черными розами: в природе их не существует, хотя в названиях некоторых сортов можно угадать стремление вывести черную красавицу. Но и мейяновская «Black Baccara», и кордесовская «Schwarze Madonna», и «Perle Noire» от Дельбара только намекают на искомый черный цвет, на самом же деле, все они глубокого темно-бордового цвета. Зато зеленая роза вполне себе существует! Сорт «Viridiflora» культивируется с XVIII века, лепестки цветка у него зеленые, местами с бледно-розовыми пятнами, причем, старея, они меняют свой цвет до темно-красного. Зеленая роза очень зимостойка и устойчива к заболеваниям, любителям экзотики она вполне доступна в эстонских питомниках.
Если же вам по душе розы, сильно меняющие цвет, это тоже может стать идеей, вокруг которой можно создать цветник: «Сахара», например, меняет цвет с желто-оранжевого на ярко-малиновый, а «Ностальгия» из бело-розовой становится почти малиновой. В хамелеонов играют многие розы, но у некоторых цвет меняется очень радикально, и это может быть необыкновенно привлекательно. Можно собрать в своем саду и патриотическую коллекцию: питомник «Juhani puukool» сравнительно дешево предлагает, например, сорта «Премьер-министр Эдгар Сависаар», «Talupoeg», «Tiia», «Valdo» и другие выведенные здешними селекционерами сорта, которые, может быть, не столь знамениты, но зато хорошо ладят с местным климатом.
Розы открывают безграничные просторы для фантазии и при хорошем обращении, но не слишком хлопотном уходе гарантируют вам удовольствие на несколько летних месяцев, а если повезет с погодой, то еще и на полтора осенних. Главная проблема, которая может подстерегать вас на этом пути, – желание засадить розами почти всё окружающее пространство.