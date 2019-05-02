Хоть розой назови ее, хоть нет…

В поисках мечты

История роз – это очень интересная часть истории культуры. И, кстати, для тех, кто не занимается профессиональной селекцией или ландшафтным дизайном, это может стать одним из принципов выбора сортов. Хотите – можете высадить на клумбу все семейство Меяйнов – у меня, например, «Мадам Мейян» растет практически напротив «Юбилея папы Мейяна», с цветом и ароматом которого может сравниться мало какая роза. Или же можно коллекционировать писателей: скажем, питаете вы склонность к немецкому романтизму и высаживаете перед парадным крыльцом Гете с Новалисом. Кстати, если «Гете», в принципе, ничем не примечателен, – конечно, не считая крупного цветка и довольно сильного аромата – то «Новалис» прекрасен не только своим цветом и махровостью, т.е. многолепестковостью: за его названием тоже кроется легенда.

Если вы, как и Новалис, ищете свой голубой цветок, это сорт для вас. Ничего, что он сиреневый, для роз это нормально. ФОТО: Олеся Лагашина

Новалис – псевдоним, под которым писал свои произведения немецкий писатель, поэт-романтик и философ Фридрих фон Гарденберг, умерший от туберкулеза, не дожив и до тридцати лет. Центральный образ его неоконченного романа «Генрих фон Офтердинген» – голубой цветок, символизирующий недостижимый поэтический идеал романтизма. Этот глубокий, красивый образ пленял немецких неоромантиков спустя более чем столетие: его можно встретить, например, в короткой притчевой прозе Германа Гессе. Роза, названная в честь романтического поэта, как нетрудно догадаться, носит оттенок, причисляющий ее к так называемым «голубым» или «синим» розам, хотя в действительности они, скорее, сиреневые.

Вообще в природе синих роз, как известно, не бывает – собственно, отсюда и ее интерпретация как недостижимого идеала и чего-то сверхъестественного. Хотя превратить обычную розу в синюю пытались с древних времен – известно, например, что на средневековом арабском Востоке их красили в синий, добавляя краску в кору корней белых роз. На сегодняшний день неудачными оказались и попытки вывести генетически модифицированную розу настоящего синего цвета – хваленый «Applause» мало того, что на самом деле лавандового цвета, так еще и, по некоторым данным, не зарегистрирован как оригинальный сорт. А вот сиреневых роз уже выведено довольно много: помимо любимой флорибунды «Новалис», у меня, например, успешно произрастает чайно-гибридный «Шарль де Голль», отличающийся от него чуть более розовым оттенком и меньшей лепестковостью. В принципе, если вы не очень любите попугаистость в дизайне и предпочитаете сравнивать оттенки, можно вообще ограничиться только голубыми розами в саду: «Waltz Time», «Blue Girl», «Blue River», «Blue for You», «Rhapsody in Blue», «Mainzer Fastnacht» тоже доступны в наших питомниках. Выйдет изысканно и оригинально.

«Шарль де Голль» тоже относят к голубым розам, по сравнению с «Новалисом» он чуть более розового оттенка. ФОТО: Олеся Лагашина

Та же история, кстати, с черными розами: в природе их не существует, хотя в названиях некоторых сортов можно угадать стремление вывести черную красавицу. Но и мейяновская «Black Baccara», и кордесовская «Schwarze Madonna», и «Perle Noire» от Дельбара только намекают на искомый черный цвет, на самом же деле, все они глубокого темно-бордового цвета. Зато зеленая роза вполне себе существует! Сорт «Viridiflora» культивируется с XVIII века, лепестки цветка у него зеленые, местами с бледно-розовыми пятнами, причем, старея, они меняют свой цвет до темно-красного. Зеленая роза очень зимостойка и устойчива к заболеваниям, любителям экзотики она вполне доступна в эстонских питомниках.

Роза сорта «Viridiflora» со временем меняет цвет лепестков по краям на малиновый. ФОТО: Juhani puukool

Если же вам по душе розы, сильно меняющие цвет, это тоже может стать идеей, вокруг которой можно создать цветник: «Сахара», например, меняет цвет с желто-оранжевого на ярко-малиновый, а «Ностальгия» из бело-розовой становится почти малиновой. В хамелеонов играют многие розы, но у некоторых цвет меняется очень радикально, и это может быть необыкновенно привлекательно. Можно собрать в своем саду и патриотическую коллекцию: питомник «Juhani puukool» сравнительно дешево предлагает, например, сорта «Премьер-министр Эдгар Сависаар», «Talupoeg», «Tiia», «Valdo» и другие выведенные здешними селекционерами сорта, которые, может быть, не столь знамениты, но зато хорошо ладят с местным климатом.