В Таллинне появились новые общественные краны с питьевой водой

Для посетителей снова открыты и краны на улице Виру, на улице Харью, в Полицейском парке, на велосипедно-пешеходной дорожке у Ярвевана-теэ, в Кадриорге и на Каларанна-теэ. Таким образом, сегодня в Таллинне восемь официальных мест для забора воды, и воду из них можно использовать как для питья или чтобы освежиться в жару, так, например, и для того, чтобы вымыть фрукты. Из кранов идет пригодная для питья вода проверенного качества.

По словам производственного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, питьевые точки очень популярны. «Хорошая доступность водопроводной воды важна для горожан, и мы рады, что сумели установить общественные краны в самых разных районах. По поводу кранов мы получили много положительных отзывов. Особенно активно кранами пользовались в прошлом году, когда лето выдалось необычайно теплым и сухим», – сказал Тимофеев.

Каждый сезон перед открытием кранов из них берутся пробы, чтобы убедиться, что сами краны чистые, а идущая из них вода - хорошего качества. Пользование кранами с водой под открытым небом возможно в весенне-летний период, на зиму краны перекрывают, чтобы они не замерзли.