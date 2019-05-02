Против воняющего асфальтового завода подано почти 500 жалоб, но работа продолжается в полную силу

По словам Касся, фирма должна также следить за направлением ветра и прекращать производство, если ветер дует в сторону жилых домов. Самым правильным было бы перевести завод в другое место, поскольку сейчас он расположен слишком близко к домам.

Ситуацию еще больше усложняет то, что завод Verston Ehitus – не единственный в карьере Вяо, а лишь один из трех. Однако именно он расположен ближе всех к городу. Рост количества жалоб совпал по времени с началом работы завода осенью прошлого года.

Если три воняющих завода расположены поблизости, по словам Касся, может возникнуть ситуация, при которой по отдельности каждый завод соответствует нормам, но вместе они превышают все допустимые пределы, вызывая серьезное недовольство местных жителей.

К Ивановой ночи переедет на юг

Для начала руководитель Verston Ehitus Вейко Васкимя подчеркнул, что они не травят никого – ни людей, ни природу. Он объяснил, что хотя во время замеров загрязнение воздуха не отвечало разрешенным нормам, на данный момент они подали новое ходатайство, которое, как они надеются, будет удовлетворено. Это позволит им продолжить работу, поскольку до указанных в законе предельных норм им еще далеко.

Он провел параллель с беговой дорожкой: предположим, что Март должен пробежать дистанцию в один километр, чтобы пройти физические испытания. Перед стартом Март хвастается, что пробежит в два раза быстрее, чем другие. Когда дистанция преодолена, оказывается, что он не был таким быстрым, но его результата все же достаточно, чтобы пройти испытания: «Та же история и с нами, выбросы завода остаются в абсолютных пределах».

Он отметил, что сами они сделали очень много для того, чтобы сократить проблемы, связанные с запахом и отравлением: «Мы перешли на другое топливо – дизельное топливо из сланца, построили трубу выше. Более того, проводим подготовку к тому, чтобы перевести завод на газовое топливо, которое совсем не имеет запаха».

Руководитель строительной фирмы пообещал, что поскольку завод мобилен, то есть его можно транспортировать в другое место, к Ивановой ночи они переведут производство асфальта подальше от Таллинна – на юг Эстонии. Если осенью завод вернут обратно в Ласнамяэ, в чем Весимяэ полностью не уверен, то на нем будут использовать уже новое и более чистое топливо, пообещал он.

Если разрешение на загрязнение воздуха будет обновлено, то Verston Ehitus не будет нарушать ни одного закона, поэтому они действительно продолжат производство.