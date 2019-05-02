Против воняющего асфальтового завода подано почти 500 жалоб, но работа продолжается в полную силу
Государство, районная управа и люди страдают от расположенного на окраине Ласнамяэ в Вяо асфальтового завода, который напрямую ни одного закона не нарушает, но на который жители жалуются чрезвычайно часто, пишет Postimees.
Прошлой осенью жители Ласнамяэ написали премьер-министру Юри Ратасу гневное письмо. Ласнамяэсцев тревожит открывшийся в сентябре в карьере Вяо асфальто-бетонный завод, принадлежащий Verston Ehitus OÜ, от которого, по их словам, исходит сильная, едкая и тревожащая вонь, которая проникает повсюду и наносит вред здоровью людей. В письме не посчитали лишним сравнить завод с геноцидом жителей Ласнамяэ.
Спустя несколько недель в ситуацию вмешалась тогдашняя старейшина Ласнамяэ и нынешний депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски, которая сказала, что если неприятный запах мешает ласнамяэсцам, то единственным решением может быть переезд завода в какое-то другое место. Информации о том, что управа района изменила свое мнение, нет.
Зимой завод сделал перерыв в работе. На прошлой неделе производство в Вяо возобновилось, в числе прочего производятся асфальтовые смеси для Рейди-теэ, где Verston Ehitus наряду с KMG Insenerehitus является одним из главных строителей.
В первый же день в Инспекцию охраны окружающей среды поступили два десятка жалоб, в которых начавшую распространяться вонь опять называют невыносимой и ужасной.
Проблемы вони нет
Завод Verston Ehitus – настоящая головная боль для Инспекции окружающей среды. В течение полугода учреждение получило уже почти 500 жалоб. Руководитель Харьюмааского бюро Инспекции окружающей среды Неэме Кассь признал, что такое большое количество жалоб – это необычайно много: «Проблема существует, и к поиску решения проблем жителей нужно отнестись со всей серьезностью».
Инспекторы неоднократно проводили рейды на заводе в Вяо. Если люди главным образом жалуются на жуткий запах, то проверки инспекции до сих пор показывали, что вонь не превышает допустимых предельных норм. Образно говоря, если закон позволяет сдуть 15 мячей вони, то завод Verston Ehitus сдувает три-четыре мяча.
Однако чиновники установили, что завод нарушает действующее разрешение на загрязнение воздуха, то есть, другими словами, выпускает в окружающую среду в несколько раз больше угарного газа и оксида азота, чем им позволяет выданное разрешение.
Поскольку у Verston Ehitus еще нет нового разрешения на загрязнение воздуха, инспекция считает, что завод по состоянию на данный момент не может продолжать работу. Но загвоздка в том, что хотя загрязнение завода превышает тот объем, который указан в имеющемся разрешении, оно все равно остается в пределах разрешенных законом норм. Это означает, что если Verston Ehitus обновит разрешение и государство его удовлетворит, все будет в порядке.
Но ясно то, что изменение разрешения не отменит наличия вони. Кассь говорит, что полностью устранить вонь невозможно, поскольку производство асфальта сопровождает характерный запах битума. И все же, по словам Касся, можно сократить объемы запаха, приняв в использование, например, более чистое топливо. Это Verston Ehitus уже сделал. Кроме того, они увеличили высоту трубы.
По словам Касся, фирма должна также следить за направлением ветра и прекращать производство, если ветер дует в сторону жилых домов. Самым правильным было бы перевести завод в другое место, поскольку сейчас он расположен слишком близко к домам.
Ситуацию еще больше усложняет то, что завод Verston Ehitus – не единственный в карьере Вяо, а лишь один из трех. Однако именно он расположен ближе всех к городу. Рост количества жалоб совпал по времени с началом работы завода осенью прошлого года.
Если три воняющих завода расположены поблизости, по словам Касся, может возникнуть ситуация, при которой по отдельности каждый завод соответствует нормам, но вместе они превышают все допустимые пределы, вызывая серьезное недовольство местных жителей.
К Ивановой ночи переедет на юг
Для начала руководитель Verston Ehitus Вейко Васкимя подчеркнул, что они не травят никого – ни людей, ни природу. Он объяснил, что хотя во время замеров загрязнение воздуха не отвечало разрешенным нормам, на данный момент они подали новое ходатайство, которое, как они надеются, будет удовлетворено. Это позволит им продолжить работу, поскольку до указанных в законе предельных норм им еще далеко.
Он провел параллель с беговой дорожкой: предположим, что Март должен пробежать дистанцию в один километр, чтобы пройти физические испытания. Перед стартом Март хвастается, что пробежит в два раза быстрее, чем другие. Когда дистанция преодолена, оказывается, что он не был таким быстрым, но его результата все же достаточно, чтобы пройти испытания: «Та же история и с нами, выбросы завода остаются в абсолютных пределах».
Он отметил, что сами они сделали очень много для того, чтобы сократить проблемы, связанные с запахом и отравлением: «Мы перешли на другое топливо – дизельное топливо из сланца, построили трубу выше. Более того, проводим подготовку к тому, чтобы перевести завод на газовое топливо, которое совсем не имеет запаха».
Руководитель строительной фирмы пообещал, что поскольку завод мобилен, то есть его можно транспортировать в другое место, к Ивановой ночи они переведут производство асфальта подальше от Таллинна – на юг Эстонии. Если осенью завод вернут обратно в Ласнамяэ, в чем Весимяэ полностью не уверен, то на нем будут использовать уже новое и более чистое топливо, пообещал он.
Если разрешение на загрязнение воздуха будет обновлено, то Verston Ehitus не будет нарушать ни одного закона, поэтому они действительно продолжат производство.
Где в Харьюмаа воняет больше всего?
В Харьюмаа есть определенные места, откуда в Инспекцию окружающей среды поступает больше всего жалоб на вонь.
Одним из таких мест кроме Ласнамяэ является Пыхья-Таллинн и, прежде всего, окрестности улиц Нылва, Тээстузе и Луме. Третьим проблемным местом является район Мууга-Маарду, где расположены порты и много производств. В большинстве своем вонь в этих местах связана с нефте-химическим производством и обработкой мусора, а также с производством асфальта.
Если несколько воняющих заводов расположены поблизости, может возникнуть ситуация, при которой по отдельности заводы отвечают всем нормам, но вместе они превышают все допустимые пределы. В этом случае найти решение оказывается заметно сложнее.