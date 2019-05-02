Павел Дацюк покинул СКА и может вернуться в НХЛ

Он выступал за команду с 2016 года и выиграл с ней Кубок Гагарина в 2017 году.

В прошлом Дацюк, которому в июле исполнится 41 год, неоднократно говорил, что хотел бы завершить карьеру в «Автомобилисте».

«Дорогие друзья! Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал – все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее. Подобная система выстраивалась ни один год, и в этом огромная заслуга руководства клуба.

Спасибо всем тренерам, с которыми я успел поработать в СКА, Спасибо всем моим партнерам, мы вместе прошли через многое.

И, конечно же, огромное спасибо всем болельщикам СКА, которые всегда до отказа заполняли Ледовый дворец и были с командой на всех без исключения выездных матчах. Мы играем для вас. До встречи, Петербург!» – написал Дацюк.