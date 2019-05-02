Бюро недвижимости: ожидается умеренный рост цен

Согласно опросу Эстонского союза фирм недвижимости (EKFL), бюро недвижимости готовы к некоторому уменьшению числа сделок купли-продажи в жилом и коммерческом секторах. При этом ожидается существенный рост цен. Также продолжится развитие компаний и увеличение количества их сотрудников.
«Сравнивая результаты апрельского опроса с опросом, проведенным годом ранее, можно сделать вывод: сегодняшние оценки более однородны. Другими словами, видение предпринимателями перспектив рынка и мнение о них совпадают в большей степени, чем в прошлом году», - сказал Тыну Тоомпарк.
Специалисты по недвижимости ожидают снижения количества сделок купли-продажи как жилых, так и коммерческих помещений, и, наоборот, прогнозируют рост цен.
«На цены недвижимости неизбежно влияют цены на строительство. Ожидание увеличения количества сделок может быть объяснено некоторым насыщением рынка в тех его сегментах, где сделки до сих пор были очень активными», - сказал Тыну Тоомпарк.
Таким образом, по оценке предпринимателей, рынок недвижимости находится в равновесии. Это дает повод для умеренного оптимизма.
«В оценках участников опроса наблюдается умеренность. Это означает, что шапкозакидательский оптимизм сегодня на рынке недвижимости не заметен, да и голос пессимистов звучит не слишком сильно. Умеренно оптимистичные ожидания говорят о том, что, поскольку никаких событий, могущих привести к фундаментальным изменениям в экономике или на рынке недвижимости, не происходило, то и баланс на рынке продолжится», - подытожил Тыну Тоомпарк.