Бюро недвижимости: ожидается умеренный рост цен

«Сравнивая результаты апрельского опроса с опросом, проведенным годом ранее, можно сделать вывод: сегодняшние оценки более однородны. Другими словами, видение предпринимателями перспектив рынка и мнение о них совпадают в большей степени, чем в прошлом году», - сказал Тыну Тоомпарк.

Специалисты по недвижимости ожидают снижения количества сделок купли-продажи как жилых, так и коммерческих помещений, и, наоборот, прогнозируют рост цен.

«На цены недвижимости неизбежно влияют цены на строительство. Ожидание увеличения количества сделок может быть объяснено некоторым насыщением рынка в тех его сегментах, где сделки до сих пор были очень активными», - сказал Тыну Тоомпарк.

Таким образом, по оценке предпринимателей, рынок недвижимости находится в равновесии. Это дает повод для умеренного оптимизма.