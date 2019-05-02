Чт, 2.05.2019
"Если бы у нас были люди, которые так же открыто поддерживали ленинизм, сталинизм или маоизм, они бы уже давно стали политическими трупами". Рейн Рауд

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 64 евро!

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Мальта.

ФОТО: Volha Kavalenkava / PantherMedia / Volha Kavalenkava

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennuleidja.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 33 евро

Туда-обратно из Таллинна в Жирону начиная с 91 евро

Туда-обратно из Таллинна в Брюссель начиная с 99 евро

Туда-обратно из Таллинна в Копенгаген начиная со 107 евро

Туда-обратно из Таллинна во Флоренцию начиная со 151 евро

Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 273 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пекин начиная с 407 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 64 евро

Туда-обратно из Таллинна в Костанцу начиная со 154 евро

Туда-обратно из Таллинна в Камбоджу начиная с 457 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 406 евро

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 541 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Манилу начиная с 411 евро

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