Когда страховая фирма компенсирует причиненный водой ущерб, а когда нет?

Весенние наводнения не покрываются страховой защитой. «Возмещается только ущерб, причиненный в результате природного наводнения, но в части условий следует быть внимательным. Например, одно страховое общество покрывает наводнение, вызванное штормом, а второе возмещает ущерб, если вода поднимется выше поверхности земли», – подчеркнула Карбус.

Таким образом, потоп в подвале или гараже не всегда покрывается страховкой. Также важно, откуда вода проникает в помещение – если через конструкции (например, между панелями многоквартирного дома), то возмещение получить можно, но многие страховые общества могут посчитать это строительным браком, из-за чего причиненный ущерб не будет подлежать возмещению.

«Ежевесеннее таяние снега и подъем воды в реке, которые тоже могут нанести ущерб жилью, не являются страховым случаем, потому что речь не идет о неожиданном событии», – прокомментировала Карбус. По данным метеорологической службы, летний подъем воды больше всего ощущается на западе Эстонии, например, скорость подъема уровня воды в реках Пярну и Казари в случае высокого паводка составляет 15-40 см в сутки. Этим и другим склонным к затоплению регионам страховые общества защиту не предлагают.

В случае сильного дождя вода может неожиданно протечь сквозь крышу и испортить не только внутреннюю отделку жилища, но и, например, телевизор или иное имущество. «Как правило, такой случай входит в список исключений из страховки, но если его все же удастся застраховать, то следует учитывать, что возмещен будет только первый подобный ущерб, причиненный водой», – прокомментировала Карбус. Если вода проникла, например, через дверь на террасу, то речь идет о страховом случае.

Если крыша многоквартирного дома плоская, то водосточные трубы могут не выдержать большого количества воды. В многоквартирных домах такие случаи являются обычным делом, и в первую очередь следует обращаться к квартирному товариществу. «Если для многоквартирного дома оформлена страховка ответственности, которая распространяется на все квартиры, то обычно внутренняя отделка каждой пострадавшей квартиры возмещается с применением повышенной ставки собственной ответственности», – добавила Карбус.

Основной принцип страхования заключается в том, что ущерб возмещается только в случае неожиданностей – это распространяется и на протечки в трубопроводе. «Страховка не возмещает ущерб, причиненный вследствие длительного процесса, например, ржавления или плесневения старой трубы», – добавила Герту Карбус. Если, например, в ванной комнате лопнула находящаяся в стене ржавая труба, то возмещение ущерба, как правило, зависит от страхового общества. Если это обычная поломка трубы, то она подлежит возмещению на основании договора страхования от основных рисков, если речь не идет о строительном браке. Карбус добавила: «Страховые общества не спешат возмещать строительный брак, но оплачивают его последствия, например, пожар».