Первым заместителем премьер-министра стал Март Хельме

Премьер-министр Юри Ратас утвердил заместителей и сферы компетенции министров, первым заместителем премьер-министра стал глава МВД Март Хельме.
На первом заседании новой правящей коалиции госсекретарь Таймар Петеркоп представил обзор распорядка работы правительства и подробнее рассказал об организации работы министра в качестве члена правительства, общения с Рийгикогу и участии в процессе принятия решений в ЕС, сообщил пресс-секретарь правительства.
В ходе обсуждения организации работы Ратас подчеркнул, что принципом работы вступившего в должность правительства является коллегиальность и что решения будут приниматься в порядке консенсуса.
Премьер-министр также утвердил порядок замещения министров, в соответствии с которым первым заместителем Ратаса стал глава МВД Март Хельме, а вторым - глава МИД Урмас Рейнсалу. Порядок заместителей соответствует размерам парламентских фракций коалиционных партий.
Премьер-министр также определил сферы ответственности министров и компетенции министров по руководству министерствами. В отличие от организации работы в прошлом теперь Министерством внутренних дел руководит не только министр внутренних дел, но и министр по делам народонаселения в рамках своей сферы ответственности. Другое изменение затронуло Министерство экономики и коммуникаций, где, помимо министра экономики и инфраструктуры, своей сферой ответственности руководит также министр внешней торговли и инфотехнологий. Министерством социальных дел вместо прежних двух министров – министра здоровья и труда и министра социальной защиты – теперь руководит министр социальных дел.
Названия должностей других министров остались без изменения.