Первым заместителем премьер-министра стал Март Хельме

Премьер-министр также определил сферы ответственности министров и компетенции министров по руководству министерствами. В отличие от организации работы в прошлом теперь Министерством внутренних дел руководит не только министр внутренних дел, но и министр по делам народонаселения в рамках своей сферы ответственности. Другое изменение затронуло Министерство экономики и коммуникаций, где, помимо министра экономики и инфраструктуры, своей сферой ответственности руководит также министр внешней торговли и инфотехнологий. Министерством социальных дел вместо прежних двух министров – министра здоровья и труда и министра социальной защиты – теперь руководит министр социальных дел.