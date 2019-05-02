Индрек Сирк: снятое видеорегистратором машины нельзя публиковать без разбора

«Если речь идет об обнародовании записей для страховки или полиции в связи с расследованием происшествия, связанного с самим собой, то проблем нет и это разрешено. Если есть желание выставить запись в интернете, чтобы кого-то заклеймить, то людей и в определенных случаях регистрационные номера машины нужно прикрыть»,- сказал он и добавил, что нужно исходить из принципа, что общественность оповещается о том, то такое произошло и, может быть, кто-то вынесет из этого урок, чтобы не поступать точно так же.