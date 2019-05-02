Индрек Сирк: снятое видеорегистратором машины нельзя публиковать без разбора

Среди водителей автомобилей видеорегистраторы набирают все большую популярность, и они, бесспорно, полезны, но при публикации записей нужно придерживаться исходящей из закона анонимности снятого человека, сказал юрист Индрек Сирк, специализирующийся на дорожном движении, в передаче ЭТВ «Terevisioon», пишет Postimees.
Сирк отметил в передаче, что для личной съемки и личного использования записей спрашивать разрешения не нужно, но необходимо учитывать, при каких условиях и как можно эти записи публиковать.
«Если речь идет об обнародовании записей для страховки или полиции в связи с расследованием происшествия, связанного с самим собой, то проблем нет и это разрешено. Если есть желание выставить запись в интернете, чтобы кого-то заклеймить, то людей и в определенных случаях регистрационные номера машины нужно прикрыть»,- сказал он и добавил, что нужно исходить из принципа, что общественность оповещается о том, то такое произошло и, может быть, кто-то вынесет из этого урок, чтобы не поступать точно так же.
Больше всего видеорегистраторы, по словам Сирка, нужны именно для разрешения страховых случаев, а также для влияния на свою собственную дисциплину.