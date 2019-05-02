Блистательная Ирина Хаак: мать троих детей, королева красоты, солистка Starlight Cabaret

Кабаре, варьете, ревю… Шикарные полуодетые женщины в перьях и стразах, зажигательная музыка, нарядные зрители в зале, вышколенные официанты, изысканные блюда, брызги шампанского – элементы сладкой жизни, как говаривала незабвенная героиня Нонны Мордюковой из кинофильма «Бриллиантовая рука».
Коллективу, который называется театр-ревю Starlight Cabaret и выступает в ресторане Merineitsi на втором этаже отеля «Виру», исполнилось десять лет. В честь этого события поставлена новая, роскошная юбилейная шоу-программа Crème de la Crème. На сцене – профессионалы высокого класса. Среди них выделяется своим славянским темпераментом Ирина Хаак, ставшая гостьей редакции Rus.Postimees. Кто она – звезда эстонского варьете? Какой жизнью она живет, когда заканчивается шоу?
- В зале, перед началом представления, я слышала, как многие произносили вслух ваше имя: «Ирина будет петь, Ирина будет…» У вас масса поклонников!
- Я уже больше десяти лет выступаю в «Виру». Когда удается посмотреть, что происходит в зале, замечаю, как, изучив программу со списком актеров, многие начинают что-то искать в телефоне. А там, выйдя в интернет, можно найти и информацию обо мне, и фотографии. Да, поклонники есть, но скорее всего, они – поклонники жанра, поклонники коллектива. Например, одного и того же человека я вижу в зале очень часто. Он приходит то с большой компанией, то с семьей, то с коллегами. Он – точно поклонник варьете.
- Вы одинаково профессионально и поете, и танцуете. Как это получилось?
- Я - профессиональная балерина. А пению специально я не училась. Еще я кокетничаю, шалю, протягиваю ручки для поцелуев, на колени могу сесть. Зрители на это хорошо реагируют, с юмором. Очень нравится фраза, которую я произношу: «Позвоните мне завтра!» Ох, какая я кокетка! (Улыбается). Кстати, мужу очень нравится, как я работаю.
- Да, ведь вы - добропорядочная супруга и мать троих детей…
- У меня их трое, уже взрослых, и еще замечательный муж. Я всегда хотела иметь большую семью, и в двенадцать лет уже говорила, что у меня будет много детей. О балете я тогда даже не мечтала, зато любила петь и выступала на всех школьных концертах. Например, пользовалась большим успехом песня «Крылатые качели»… Соседи знали, когда я иду в школу и когда возвращаюсь. В подъезде была хорошая акустика, и они прекрасно слышали, как я распевала любимые песни. Мы жили в начале Ласнамяэ - на Палласти, потом на Паэ. Заводские корпуса, пустыри – все было знакомо, а кроме дворов свободное время мы проводили на занятиях кружков клуба «Маяк».
Птичка певчая
- Значит, танцевать вы в детстве совсем не любили?
- Хотя я была маленькая и худенькая, мне говорили, что у меня вообще нет способностей к танцам, а когда приходилось выходить на сцену, я почему-то начинала плакать и норовила забиться поглубже, спрятаться за других.
Но вот однажды мы с родителями отправились на концерт мюзик-холла в Горхолле, и я впервые увидела красивых девушек в перьях и блестках, с красивыми ножками, которые не только пели, но и танцевали. «Это мое!» - сразу подумала я, а мама сказала: «Голос у тебя есть, а танцевать придется научиться».
Это был весомый аргумент, и я отправилась поступать в балетное училище. Но поначалу меня взяли только в резерв, так как у меня было недостаточно гибкости, хотя я была прыгучая, худенькая, сухая такая. Потом кто-то из поступивших сломал ногу, и меня приняли. В училище были уроки музыки. Я и там продолжала петь на всех праздниках, участвовала во всех концертах.
- Что было в вашем вокальном репертуаре?
- И «Санта Лючия», и «Розовый слон», и «Стоит под горою Алеша»… Самые популярные детские и советские песни. Меня часто спрашивали: «Зачем тебе балет, у тебя такой голос!» И когда я уже в более зрелом возрасте, через десяток лет начала петь на сцене, мои коллеги по театру ничуть не удивились, так как многие помнили мои выступления в училище.
Ах, варьете, варьете, варьете!
- Вы рано вышли замуж и стали мамой. Как это повлияло на вашу творческую карьеру?
- Я окончила Таллиннское хореографическое училище, стала работать в театре «Эстония», а в 90-м году ушла в варьете. У меня к тому времени было трое маленьких детей, и работать в театре мне стало сложно.
- Кто ваш муж?
- Мой муж - Алар Хаак, оперный певец, тенор. Он двадцать лет служил в театре «Эстония», был активно занят в репертуаре. Я вообще любила и люблю оперу, всегда слушала своих коллег из-за кулис, ездила на оперные фестивали. Мы познакомились во время участия в спектакле «Травиата» и очень быстро поженились. Алар пел одну из ведущих партий, а я танцевала цыганский танец. Сейчас муж занимается организацией праздников, он – успешный тамада и постановщик.
- Трое детей - это подвиг для балерины!
- Я об этом не думала, я просто хотела детей, и мне казалось, что это нормально и особого отношения к профессии не имеет. К тому же 90-е годы очень отличались от 70-х и 80-х, когда балерины были фанатично преданы своей работе и искусству.
- Как ваш муж отнесся к тому, что вы ушли из театра?
- Я попросила его посмотреть мою сольную программу, составленную из русских романсов и цыганских песен. Он пришел на мое выступление в Casino Olympic, а после сказал: «Это твое».
- Сколько варьете было тогда в Таллинне?
- «Виру», «Олимпия», варьете в баре «Таллинн» на Харью, а мое первое варьете было в ресторане «Кевад».
- Насколько далеки от искусства ваши родители?
- Моя семья совсем не театральная: папа - экскаваторщик, дед - тоже экскаваторщик, целая династия получается. А мама всегда была с нами: мы с братом в детском саду – и она работает в саду, мы едем в лагерь, она – пионервожатая, затем пошла с нами в школу. Только в зрелом возрасте мама воплотила в жизнь свою мечту - окончила медицинское училище и работала по любимой специальности, пока я не родила третьего ребенка.
И мама Люба, и Эдит Пиаф
- Я видела много шоу с вашим участием, и всегда, когда вы появляетесь на сцене, в зале раздается такой общий вздох восторга: «Аххххх!» Вы очень эффектны, прекрасно выглядите, прекрасно носите сложные костюмы. И вообще новая программа стала еще ярче, праздничнее и… эротичнее, а вы ее украшаете своей красотой и утонченностью.
- Мне уже 47 лет, а мои коллеги - все молоденькие, некоторые даже моложе моих детей, но мне это очень нравится. В этом году нашей труппе, нашему театру десять лет, это не может быть грустно. Нашему юбилею и посвящено новое шоу под названием Crème de la Crème. А публика реагирует очень по-разному. Когда зрители узнают знакомую мелодию, то, конечно, реагируют, аплодируют. Принцип построения нашего репертуара таков, что мы не можем петь незнакомое, нужно, чтобы люди узнавали мелодии и ритмы. Поэтому на наших шоу мало иностранцев, им не очень понятно, что мы поем и подо что танцуем. Радует, что эстонцы хорошо помнят советскую эстраду. А русскоязычная публика так естественно и темпераментно реагирует на знакомые хиты!
- А что вам самой больше всего нравится?
- Мне доставляют большое удовольствие, пожалуй, даже наслаждение классические номера из первой части: «Милорд», «Лили Марлен», «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и тому подобное. И вторая часть – ностальгическая, там мы исполняем советские хиты, у меня там по понятной причине много номеров. На премьере побывали одна из дочерей с мужем и друзьями, и всем понравились разные части: дочке - последняя, современная, ее мужу – вторая, с цыганами и знаменитой зажигательной песней «Выпьем мы рюмку водки», а ее подруге первая – классика. Странно, ведь одно поколение, примерно одного возраста, а понравилось разное (Задумывается и после паузы продолжает).
Вот в прошлой программе я исполняла песню «Мама Люба». Я понятия не имела, что это такое, и когда мне сказали, что я буду исполнять «Маму Любу», то, конечно, нашла и послушала. Песня показалась мне вульгарной, но оказалось, что это очень популярная песня и среди эстонцев тоже. Когда я в первый раз ее исполнила, люди в зале встали, и я подумала: может, я что-то пропустила?
- Вы видели канкан в исполнении настоящих французских танцовщиц?
- Конечно! Я была в Париже, в кабаре «Мулен Руж». Но наш канкан тоже очень стильный и входит в программу каждого шоу.
- Прыгать в шпагате на пол – это страшно?
- Нет, когда хорошая растяжка – это нормально. Можно просто сесть на шпагат, а можно на него прыгнуть! Это говорит об уровне профессионализма. Я тоже так умею (Улыбается).
Семья и работа помогают друг другу
- Не мешала ли семья карьере? Или спрошу по-другому: не мешала ли карьера семье?
- Нет, любимая работа не может помешать. Когда родился младший сын, мама ушла с работы, и мне стало намного легче. Без помощи мамы я просто не смогла бы работать. У меня был период работы на пароме «Романтика», где мы выступали с рано ушедшей из жизни чудесной певицей Юлией Ботвиной и блистательным Бертом Принги, который и сейчас мой партнер. Без маминой помощи я бы не смогла работать с полной отдачей.
- Расскажите о ваших детях.
- Когда мне исполнился 21 год, родилась старшая дочка Кятлин, в 26 лет я родила вторую дочь – Грету, а через год родился сын – Рауль-Алар. Он единственный, кто занимается точными науками, – учится в Тартуском университете на факультете экономики и с первого класса серьезно занимается прыжками с шестом в секции у Эрки Ноола. Дочки – художницы. Старшая – модельер, младшая – дизайнер по коже. Они все играют на фортепиано, любят музыку, хорошо в ней разбираются. Все прекрасно поют.
- Чего в вашей семье больше – русского или эстонского?
- Моя мама не говорит по-эстонски, и так как она много занималась внуками, дети у нее научились русскому языку. Они до сих пор при общении друг с другом могут перейти на русский и обратно. Старшая дочь знает пять языков: немецкий, русский, эстонский, английский, французский. Дети знакомы с русской культурой, читают по-русски, смотрят русские фильмы, слушают русскую музыку. Любят Гурченко и Боярского, всегда ходят на концерты российских звезд, смотрят российское телевидение. Старшая дочка обожает Ивана Урганта.
В нашей семье и в смешанных семьях наших друзей никогда не было национальных проблем. Кстати, у меня в семье тоже не все русские. Папа с Украины, мама из Сибири, бабушка – полька.
- Как вам удается сохранить такую фигуру?
- Я ничего для этого не делаю, видимо, это генетически, так как мой папа всю жизнь имеет один и тот же вес. Этот же вопрос мне задавали, когда я в 2007 году участвовала в конкурсе красоты «Миссис Эстония». А вообще артисты варьете много едят, тем более что мы выступаем в ресторане с хорошей кухней (Улыбается).
Блиц-интервью
- Ваше любимое блюдо?
- Яблоки – это мои хлеб и соль.
- Ваш легкий жанр – тяжелый?
- Насколько он легко выглядит, настолько он тяжел.
- Ваше любимое время года?
- Дождь в любое время года.
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