Блистательная Ирина Хаак: мать троих детей, королева красоты, солистка Starlight Cabaret

Дама в красном полна страсти. ФОТО: Калев Лиллеорг

Коллективу, который называется театр-ревю Starlight Cabaret и выступает в ресторане Merineitsi на втором этаже отеля «Виру», исполнилось десять лет. В честь этого события поставлена новая, роскошная юбилейная шоу-программа Crème de la Crème. На сцене – профессионалы высокого класса. Среди них выделяется своим славянским темпераментом Ирина Хаак, ставшая гостьей редакции Rus.Postimees. Кто она – звезда эстонского варьете? Какой жизнью она живет, когда заканчивается шоу?

- В зале, перед началом представления, я слышала, как многие произносили вслух ваше имя: «Ирина будет петь, Ирина будет…» У вас масса поклонников!

- Я уже больше десяти лет выступаю в «Виру». Когда удается посмотреть, что происходит в зале, замечаю, как, изучив программу со списком актеров, многие начинают что-то искать в телефоне. А там, выйдя в интернет, можно найти и информацию обо мне, и фотографии. Да, поклонники есть, но скорее всего, они – поклонники жанра, поклонники коллектива. Например, одного и того же человека я вижу в зале очень часто. Он приходит то с большой компанией, то с семьей, то с коллегами. Он – точно поклонник варьете.

- Вы одинаково профессионально и поете, и танцуете. Как это получилось?

- Я - профессиональная балерина. А пению специально я не училась. Еще я кокетничаю, шалю, протягиваю ручки для поцелуев, на колени могу сесть. Зрители на это хорошо реагируют, с юмором. Очень нравится фраза, которую я произношу: «Позвоните мне завтра!» Ох, какая я кокетка! (Улыбается). Кстати, мужу очень нравится, как я работаю.

По закону жанра солистке варьете приходится кокетничать со зрителями. ФОТО: Калев Лиллеорг

- Да, ведь вы - добропорядочная супруга и мать троих детей…

- У меня их трое, уже взрослых, и еще замечательный муж. Я всегда хотела иметь большую семью, и в двенадцать лет уже говорила, что у меня будет много детей. О балете я тогда даже не мечтала, зато любила петь и выступала на всех школьных концертах. Например, пользовалась большим успехом песня «Крылатые качели»… Соседи знали, когда я иду в школу и когда возвращаюсь. В подъезде была хорошая акустика, и они прекрасно слышали, как я распевала любимые песни. Мы жили в начале Ласнамяэ - на Палласти, потом на Паэ. Заводские корпуса, пустыри – все было знакомо, а кроме дворов свободное время мы проводили на занятиях кружков клуба «Маяк».

Птичка певчая

- Значит, танцевать вы в детстве совсем не любили?

- Хотя я была маленькая и худенькая, мне говорили, что у меня вообще нет способностей к танцам, а когда приходилось выходить на сцену, я почему-то начинала плакать и норовила забиться поглубже, спрятаться за других.