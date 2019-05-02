Экс-министр Ааб вернет государству выплаченную ему в прошлом году внушительную компенсацию

Сегодня утром перед заседанием правительства Аб сообщил об этом порталу Delfi. Политик, занимавший в предыдущем правительстве Юри Ратаса должность министра государственного управления, подал в отставку 17 апреля 2018 года. Он сообщил, что 11 марта был пойман в Тарту полицией на превышении скорости, кроме того, у него были выявлены остаточные признаки алкогольного опьянения.

«Я превысил допустимую скорость, ехал со скоростью 73 км/ч в зоне с ограничением 50 км/ч. Вместе с тем полиция обнаружила у меня признаки употребления алкоголя – так называемые остаточные явления. В выдыхаемом мной воздухе обнаружили содержание алкоголя в объеме 0,14 мг/л, что означает 0,28 промилле в крови», - признался тогда Ааб порталу Tartu Postimees.

Ушедший в отставку по собственному желанию Ааб получил компенсацию в размере 27 000 евро. Сейчас о ней вспомнили сейчас в связи с отставкой новоиспеченного министра внешней торговли и ИТ Марти Куузика. В случае Куузика госканцелярия сообщила, что не выплатит ему компенсацию, так как он уходит по собственному желанию.

На компенсацию Ааба в социальных сетях обратила внимание бывший министр иностранных дел Марина Кальюранд, которая посоветовала Аабу вернуть государству 27 000 евро.

«В 2016 году я подала в отставку с поста министра иностранных дел и никакой компенсации за это не получила. Это было во всех отношениях понятно и логично - это было моим добровольным решением. Через некоторое время Ааб попался за рулем с остаточным алкоголем, тоже подал в отставку и получил за это компенсацию, причем немаленькую. Я сочла это неправильным и несправедливым, более того, в отличие от Ааба, я не совершала никаких правонарушений», - написала Марина Кальюранд в Facebook.

«Я обратилась за объяснением к тогдашнему государственному секретарю Хейки Лооту, который ответил, что Ааб получил компенсацию по ошибке. Больше я этой темы не касалась, предполагала, что ошибку исправили и Ааб вернул полученные деньги. Но теперь выясняется, что все-таки нет. Очень стыдно, особенно с учетом того, по какой причине Ааб ушел в отставку», - добавила она.